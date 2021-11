«En tres semanas juega... O en menos»

«Estará jugando en tres semanas... O en menos». La estimación viene desde los servicios médicos del club y es a propósito de Jonathan Viera, quien ayer fue la noticia del día en Barranco Seco al vestirse de corto y, bajo la supervisión del readaptador Andrés Pérez, iniciar su puesta a punto ya como jugador de la UD. Todo acompañado, también, con la presencia cercana del fisioterapeuta Juan Naranjo, profesional en el que, por otra parte, el futbolista tiene máxima confianza, llegando a tratarse con él fuera de la disciplina del club. Las primeras sensaciones de Jonathan están siendo más que satisfactorias y, a la vista de los ejercicios con balón y velocidad completados, hay buena respuesta de la rodilla derecha, articulación en la que se dañó los ligamentos el pasado 4 de mayo y tras una dura entrada de un adversario, durante la disputa del que fue su último partido con la camiseta del Beijng Guoan. La cicatriz que hay en la zona afectada es ahora la que centra toda la atención y, aunque su proceso evolutivo ha ido según lo previsto, aconseja prudencia. En la UD califican de «impresionante» la condición física de Viera, considerando que va camino de los cuatro meses sin competir y que, ya desde el inicio del plan especial que se le ha diseñado, se le ha visto «muy suelto y con confianza».

No habrá precipitación alguna en la hoja de ruta diseñada con el atacante internacional. Pepe Mel es el primer interesado en disponer de Viera en la mejor versión posible y más con el horizonte temporal de una campaña completa, sin urgencias de ningún tipo. En los cálculos de Mel y del propio Viera no se ha fijado una fecha o un partido en particular. Todo irá conforme a su evolución y pareceres para que, una vez se ponga a la orden del grupo, se hayan eliminado riesgos de recaídas. La morfología de la rodilla siempre invita a una postura prudente y conservadora, pese a que la naturaleza optimista del jugador y su intachable disciplina durante la convalecencia permiten acortar plazos en el calendario.

Carreras con aceleración, conducción del balón, lanzamientos sin excesiva potencia y series de coordinación integraron el menú de la jornada de Jonathan quien, significan desde la UD, «no ha descansado un solo día» desde que hace poco más de una semana llegó a Gran Canaria con el teórico propósito de disfrutar de un pequeño ciclo vacacional. Sabedor de que lo que ha pasado podía darse, su incorporación inmediata al proyecto sin esperar al invierno, ha renunciado a días libres y esparcimiento con tal de mantener su recuperación en niveles más que interesantes de progreso.

Por si fuera poco, médicos y cuidadores de la UD tienen a su disposición todos los datos y detalles del proceso rehabilitador que llevó a cabo en China antes de regresar a casa, lo que ayuda a contextualizar su caso y, al tiempo, procurarle los paulatinos avances que va a requerir para tener el alta sanitaria. «La complexión física de Jonathan es otra ventaja. Hablamos de un profesional en todos los sentidos y que se ha cuidado siempre. Esta lesión viene por contusión y producto de la mala suerte. Pero solo un futbolista con su determinación mental y capacidad privilegiada de recuperarse podría estar como él está ahora», insisten fuentes del club al respecto. Estas mismas voces no ocultan que la extraordinaria motivación con la que ha llegado Jonathan («si fuese por mí jugaba ya un rato el viernes», dijo con ironía tras firmar su contrato) es otro factor que conviene mencionar porque ayuda, de igual manera, a que tolere la fatiga y el cansancio propio de estas fechas de la manera más llevadera.

Por lo pronto, el régimen de Jonathan seguirá siendo el mismo en los próximos días. Compartirá rutina en el gimnasio con sus compañeros pero, a la hora de intensificar, lo hará en solitario y con tiempos y esfuerzos cronometrados, añadiendo como refuerzo los cuidados de los fisios. Estas sesiones individualizadas irán aumentándose y enriqueciéndose hasta culminar con su ingreso en la dinámica coral, paso previo a su entrada en el escenario competitivo, el momento más esperado por la afición, el más temido, también, por los rivales que vienen. Y, una vez en este preludio, progresiva adecuación, con una participación que irá en aumento. Aunque el talento de Viera le permite sobresalir sin tener su tope físico, la idea de Mel es abrirle el radar con el paso de las jornadas y que, de esta manera, pueda ir a más a la par que el paso de los partidos.

Ibiza en casa o Burgos fuera

Es inevitable, en la espera abierta, que el calendario que venga por delante sea objeto de especulación acerca de la fecha en la que el 21 volverá al ruedo. Descartado a corto plazo (Huesca y Mirandés son, en ese orden, los siguientes adversarios), Ibiza en el Gran Canaria y Burgos fuera, mitad de septiembre, copan todos los pronósticos. En este minuto, las posibilidades se reparten a escala similar. Poder fechar el primer encuentro de Viera en casa, con el impacto que eso tendría y una campaña de abonados que ya supera los 10.000 socios, atrae al aunar intereses deportivos con el ámbito social. Pero Mel tampoco está para especular con cuestiones ajenas a la pelota. Sin ir más lejos, en 2019, en el que fue su segundo retorno, escenificó su reaparición en una visita al Girona. Un antecedente a considerar en esta ocasión.

Donde sí no se maneja duda alguna es en su adaptación y encaje táctico. Está en su casa, conoce a la mayoría de los jugadores de la primera plantilla y, sin excepción, disfruta de la consideración de todos. Un estatus que irá acompañado de su condición de capitán pese a que la elección se hizo con anterioridad a su incorporación (Maikel Mesa, Jesé Rodríguez, Sergio Ruiz y Raúl Navas). Que porte el brazalete, como ya sucedió en sus últimos tiempos en la UD, no genera debate alguno.

El carisma rotundo se ha ganado a pulso, y que volverá a constatarse el viernes cuando sea presentado ante la afición en los prolegómenos del encuentro ante el Huesca, termina por justificar su rango. Porque ver a la UD ahora con Jonathan y que él no sea el que lleve la cinta emblemática no se atendría a lógica alguna, por mucho que su talante sea, fiel a la humildad que jamás perdió, el de respetar las jeraquías establecidas.

En cuanto a la pizarra, Mel aclaró el pasado viernes que con jugadores de su corte no hay problema alguno en este frente porque pueden adaptarse a cualquier posición y responsabilidad. En este caso, lo previsible es que disfrute de libertad de movimientos dada su riqueza de recursos, capaz de armar juego, rematar a media y larga distancia, filtrar pases, desbordar en velocidad o en estático, irrumpir desde segunda línea, poner centros desde los costados y finalizar.

Viera es, ciertamente, inclasificable, algo que, lejos de ser un problema, ejerce de remedio universal. Mel lo comprobó entre septiembre y diciembre de 2019 cuando lo tuvo a sus órdenes y supo darle la autonomía táctica que necesitaba para explotar. Diez goles en trece partidos así lo acreditan. Una media al alcance de elegidos y que se ha propuesto, cómo no, superar.