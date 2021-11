El tren del ascenso pasa por casa

Ganar para seguir volando. No piensa en otra cosa una UD que siente el poderío como local cada vez que se viste de corto en el Gran Canaria. Los amarillos saben que su fortín es inexpugnable y pretenden continuar sacando músculo en Siete Palmas. Los tres puntos se antojan un bombón para el paladar de un Pepe Mel que está llevando en volandas al conjunto insular hacia la parte alta de la tabla clasificatoria.

Tras imponerse a la Real Sociedad B y sumar los tres primeros puntos como foráneos en lo que va de temporada, Las Palmas vuelve a casa para recibir a un Fuenlabrada que tendrá caro puntuar en el Estadio. La segunda plaza está a tiro de triunfo, si el Eibar pincha ante el Oviedo esta jornada, todo sea dicho. Los de Mel quieren vencer para escalar hacia puestos de ascenso directo y alargar la dinámica positiva por la que atraviesa el equipo.

Para ello Pepe Mel recuperará a Pejiño, Moleiro, Ale García y podría tener también a disposición a Sergio Ruiz. No se prevé mucho movimiento en el once, ya que Jesé descansó la segunda mitad en Anoeta. Si acaso Fabio por el lesionado Mfulu y Ferigra por Navas, para que llegue fresco al envite foráneo del Carlos Tartiere el próximo sábado contra el Oviedo. Así pues, Raúl Fernández continuará bajo palos, mientras que Lemos y Cardona son dueños y señores de los laterales. En el eje de la zaga, todo hace indicar que Ferigra será esta vez el acompañante de un Eric Curbelo al que ya no lo saca nadie de las alineaciones gracias al nivel que está ofreciendo. Por delante, en la sala de máquinas, y pendientes de Sergio Ruiz, Fabio ocuparía la vacante de Mfulu, lesionado. El de Ingenio acompañaría a Loiodice. Kirian, que viene de salirse, repetiría en la mediapunta. Jesé buscará el gol en punta. Y tal vez las dudas están en los extremos. Con Pejiño como indiscutible, por el otro costado pelean Pinchi, Benito y Alberto Moleiro. El gallego, además, se medirá ante uno de sus ex.

Poderío como local

La UD ha conquistado 17 de los 21 puntos en liza hasta el momento en el Estadio de Gran Canaria. Una firmeza que da el botín más deseado por todos. Valladolid (1-1), Huesca (2-1), Ibiza (1-1), Ponferradina (2-1), Cartagena (4-1), Tenerife (2-1) y Alcorcón (3-0) no han tenido la oportunidad de asaltar el recinto de Siete Palmas en lo que va de temporada. Unos números que alimentan la ambición para repetir ante el Fuenlabrada antes de visitar a un Real Oviedo que volvió a sentir la sensación de imponerse en su casa por segunda vez en esta campaña.