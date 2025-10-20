Transgrancanaria presenta su candidatura  como Acontecimiento de Excepcional Interés Público

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:02 Compartir

La organización de The North Face Transgrancanaria ha presentado ante el Consejo Superior de Deportes su candidatura como Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP), en reconocimiento a su consolidada trayectoria, su impacto económico y turístico, y su proyección internacional como uno de los grandes eventos deportivos de referencia en España.

El CEO de Arista Eventos, Fernando González, y el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, mantuvieron recientemente una reunión en la sede del Consejo Superior de Deportes con su director del gabinete de presidencia, Juan Luis Soto, y Ana Ballesteros, en representación de la Real Federación Española de Atletismo, para dar a conocer la candidatura.

Romero celebró «este nuevo paso adelante que da esta prueba, referente del trail mundial y elemento de promoción del deporte, de la actividad física y de los paisajes de nuestra isla. Seguiremos apoyando este evento, que demuestra la capacidad organizativa de Arista, y la sinergia que siempre ha sido ejemplar entre las instituciones públicas, como es el caso del Cabildo de Gran Canaria, y esta empresa del sector, una colaboración de éxito de la que nos sentimos especialmente orgullosos».

González, por su parte, señaló: «Alcanzar este reconocimiento va a contribuir a continuar consolidando el evento como la principal carrera de ultra trail del mundo en la época invernal, reforzando además su papel como herramienta estratégica para la proyección de Gran Canaria, su economía, sus paisajes y sus valores».

Con más de dos décadas de historia, Transgrancanaria ha sido un pilar en la promoción del deporte en la naturaleza y del destino Gran Canaria como enclave internacional para el turismo activo. Desde su primera edición en 2003, la prueba no ha dejado de crecer en número de participantes, notoriedad mediática y profesionalización organizativa.

Gestionada desde sus inicios por Arista Eventos, una empresa canaria especializada en la producción de eventos deportivos de gran escala, la prueba de ultra distancia de montaña ha sido reconocida por su excelencia operativa y su contribución al posicionamiento de las Islas como territorio de deporte al aire libre y sostenibilidad.

El impacto económico de la Transgrancanaria ha sido notable en los últimos años. En 2024, la prueba generó 22,6 millones de euros en retorno económico para la isla, y su edición de 2025 contó con la participación de más de 5.300 corredores procedentes de 70 países.

Este evento no solo moviliza a miles de deportistas, sino también a sus acompañantes, equipos técnicos, medios de comunicación y profesionales del sector, repercutiendo directamente en la ocupación hotelera, la restauración, el transporte y el comercio local.

La prueba también se ha consolidado como una plataforma de difusión internacional de Gran Canaria con más de medio centenar de periodistas y reporteros gráficos procedentes de más de un centenar de países, entre ellos España, Japón, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Polonia y Suiza.

Además, el evento se integra desde 2024 en el World Trail Majors, un circuito internacional que reúne las mejores carreras de montaña del mundo, elevando aún más su prestigio global.

A nivel deportivo, la Transgrancanaria es un referente absoluto en el calendario del trail running internacional, contando con una participación cada vez más numerosa de atletas élite y populares. La reciente apertura de inscripciones para la edición 2026 ha confirmado esta tendencia, registrando 6.000 dorsales vendidos cinco meses antes de la celebración de la prueba deportiva, una cifra sin precedentes que evidencia la fidelidad y el entusiasmo que despierta entre la comunidad internacional del trail running.

La solicitud para ser reconocida como Acontecimiento de Excepcional Interés Público representa un paso estratégico para asegurar la continuidad, el crecimiento sostenible y la proyección institucional de un evento que no solo fomenta el deporte, sino que también genera riqueza, empleo y visibilidad a largo plazo para Gran Canaria.

La declaración como AEIP permitiría, además, canalizar con mayor eficacia el apoyo público-privado y articular nuevas herramientas de promoción y desarrolo en beneficio del conjunto de la sociedad canaria.