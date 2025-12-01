El Trail Pino Santo celebra la recuperación de ocho caminos históricos Este sábado, 6 de diciembre, la carrera de la III edición del Trail Pino Santo es solo la parte visible de un esfuerzo mucho mayor | En los últimos meses se ha ejecutado un ambicioso plan de limpieza y recuperación de senderos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:04

El Trail Pino Santo celebra la recuperación de ocho veredas históricas que surcan los pagos de Las Meleguinas, Pino Santo Bajo, Pino Santo Alto y El Piquillo, a través de un valioso proyecto social de recuperación del patrimonio caminero local que nació en 2023 impulsado desde la Asociación de Vecinos La Caldera de Pino Santo Alto, y que hoy se ha convertido en un ejemplo de cooperación entre instituciones públicas y vecindario.

Este sábado, 6 de diciembre, la carrera de la III edición del Trail Pino Santo es solo la parte visible de un esfuerzo mucho mayor. En los últimos meses se ha ejecutado un ambicioso plan de limpieza y recuperación de senderos, coordinado por el Cabildo de Gran Canaria junto a los ayuntamientos de Santa Brígida y Vega de San Mateo, que ha permitido rehabilitar ocho caminos tradicionales distribuidos en cuatro barrios.

«El pago de Pino Santo es un territorio amplísimo que antaño era trazado por veredas, sendas y caminos», describe Cristian Ortiz, presidente de la Asociación de Vecinos La Caldera de Pino Santo Alto. «Por fin vemos los frutos de tanta lucha, el apoyo de las instituciones y cómo los vecinos pueden disfrutar de este patrimonio, permitiéndoles conocer dónde viven». El trabajo institucional ha ido acompañado de un ejemplo admirable de implicación ciudadana. Vecinos y vecinas se «han echado a los caminos para recuperar, de forma totalmente altruista, senderos como los de Casas Nuevas o El Pilón, ampliando así el alcance del proyecto», indica.

Ocho caminos históricos

A lo largo de los últimos meses, el territorio ha vivido una auténtica transformación silenciosa. En Las Meleguinas, los vecinos y vecinas vieron cómo el antiguo Camino del Santísimo volvía a respirar, igual que la ruta que une el Toscón de La Vizcaína con Lomo Los Ajos y el tramo que desciende desde ahí hasta Pino Santo Bajo. En este último barrio, reaparecieron entre la vegetación el Camino de La Herradura y el de El Campanario, ambos fundamentales para entender la movilidad tradicional de la zona.

En Pino Santo Alto, el esfuerzo se centró en el histórico Camino de El Cortijo, que vuelve a comunicar Lomo Carrión con el Barranco Merdejo. Allí también se sumó la mano vecinal, que recuperó por iniciativa propia los caminos de Casas Nuevas y El Pilón, mientras que el viejo sendero de Las Laderas, abierto ya hace años por habitantes del lugar, volvió a ser acondicionado desde Era La Tosca. A ello se une el mantenimiento constante de otras rutas esenciales, como la que enlaza Era La Tosca con el Pozo Juan Martel, o la que conecta Las Laderas con la Cruz de La Caldera.

El tramo más complejo se vivió en El Piquillo, donde el Camino Real de Pino Santo exigió un esfuerzo extraordinario. Varios de sus tramos habían desaparecido bajo los derrumbes de muros de piedra seca y fue necesario reconstruirlos con paciencia y rigor. Lo que al principio estaba pensado únicamente para el entorno de El Risco

terminó ampliándose gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Vega de San Mateo y el Cabildo de Gran Canaria, permitiendo recuperar también las zonas de Llanos de Los Frailes y Los Corraletes.

309 participantes

La prueba, que cuenta con el apoyo de la Sociedad Municipal de Deportes como patrocinador principal, reunirá este año a 309 participantes de 13 nacionalidades, entre ellos 243 corredores de Trail, 66 senderistas y 25 residentes del municipio que competirán por el Trofeo SMDSB.

La gran mayoría procede de España, con 290 inscritos, pero también habrá participantes de Alemania, Reino Unido, Cabo Verde, Finlandia, Holanda, Honduras, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia y Venezuela. A esa diversidad internacional se suma un notable número de corredores nacionales que llegan desde distintas provincias y territorios: A Coruña, Albacete, Barcelona, Lanzarote, Murcia, Vizcaya, La Palma, Tenerife y La Gomera.