Toni Otero sigue... De momento

Toni Otero apurará su mandato. O, al menos, trabajará junto con Rocco Maiorino hasta que expire su contrato el día 30 de este mes. El secretario técnico de la UD no tiene garantizada su continuidad, pero tampoco se descarta que su vínculo con el club se alargue otra temporada más.

El gestor gallego, que llegó a Las Palmas el curso pasado tras el descenso a Segunda División, trabajará codo con codo con Maiorino estos 18 días que le restan para cumplir su contrato en el conjunto grancanario. Y no le van a faltar tareas. Los deberes se acumulan con el reajuste presupuestario que tendrá que aplicar esta campaña la entidad isleña, pues lejos queda ya la situación de potencia económica de la que dispuso la Unión Deportiva el año pasado tras la compensación económica que la Liga otorga a los recién descendidos a la categoría de plata del fútbol español.

Ahora, y con el objetivo de armar el equipo más competitivo posible, tanto Maiorino como Otero tienen mucho trabajo por delante. Habrá que definir las necesidades de la plantilla, bajo el consenso clarividente de Pepe Mel, pues el técnico madrileño tendrá voz y voto en la confección del equipo.

Es por ello que habrá que resolver contratos con jugadores que no han cumplido con las expectativas puestas en ellos tras sus fichajes (caso Pekhart, por ejemplo), acometer llegadas y, cómo no, armar la columna vertebral que tiene, pues habrá futbolistas del nivel de Galarreta, Raúl Fernández o Araujo a los que no les faltarán novias para cambiar de aires.