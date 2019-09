Todo listo para el desempate del Campeonato Aguas de Teror

Alejandro Barrera , del Puerto de La Luz Fundación Puertos Las Palmas, argumenta: «El año pasado también desempatamos aunque este año salimos delante y esperemos que nos venga mejor y así lograr el pase para el encuentro de botes y barquillos del próximo año. Contamos con Manri , que es un patrón novel, y junto a Juanjo lucharemos por el tercer puesto. Estos vientos consideramos que nos vienen mejor para navegar».

Cruz y Rosales, entre la presión por no fallar y la ilusión por ganar

Son los dos grandes protagonistas porque se van a jugar el entorchado. La presión, no obstante, la digieren con naturalidad. José Cruz, del Hospital La Paloma Pueblo Guanche, admite: «Es nuestra última oportunidad para conseguir un título después de competir en todo hasta el final y queremos quitarnos la espinita con este desempate. Será una regata muy igualada que se decidirá por detalles o alguna decisión táctica de los patrones. Salir primero es un plus para nosotros pero no es definitivo».

Por su parte, Kevin Rosales, cabeza visible del Poeta Tomás Morales Clipper, se pronuncia con igual precaución y ambición: «Estamos bastante ilusionados y tenemos muchísimas ganas. El Guanche es favorito porque sale delante y será difícil pasarlo o entrar lo más cerca posible. La clave puede estar en las viradas porque somos algo más rápidos o esperar algún fallo de ellos. Según las previsiones va a haber poco viento». Ambos se fotografiaron ayer ilustrando el pulso que viene en la bahía.