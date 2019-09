CANARIAS7, Fund Grube y Alisios se unen para ofrecer el mejor espectáculo

La cuarta edición del Open de pádel CANARIAS7 - Fund Grube by Alisios, el torneo de pádel con mayor número de inscritos de Canarias, sube nuevamente de nivel gracias a la incorporación de una pista portátil panorámica de Pádel que se instalará por primera vez en Canarias dentro de un centro comercial. El grueso de la competición se centrará en el Club Open Gran Canaria en Tamaraceite y a menos de 5 minutos de distancia, dentro del más nuevo y moderno centro comercial de Canarias, con más de 64.000 metros cuadrados comerciales y más de 120 tiendas, en la plaza de eventos de Alisios estará la pista central, epicentro de partidos diarios y de las finales y ceremonia de entrega de premios.

La gran novedad de este año es posible gracias a la cesión por parte de la Federación Canaria de Pádel de la pista de pádel panorámica que se estrenará en este evento gracias al compromiso del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. Un escaparate de lujo para exhibir el mejor espectáculo de pádel de Canarias.

El Open de pádel CANARIAS7 - Fund Grube by Alisios ha sido desde su segunda edición un evento referente del pádel en Canarias, por su enorme repercusión mediática del la mano de CANARIAS7 y por la fabulosa bolsa de inscripción cortesía de Fund Grube que reciben los cientos de inscritos en la competición.

El torneo valedero para el ranking nacional en categoría federada, se disputará también en formato Open, además de una competición para empresas. Se repartirán más de 10.000 euros entre premios en metálico, cheques regalos cortesía de la empresa Fund Grube y material deportivo.

Paralelamente, desde el 18 de octubre Alisios acogerá estaciones deportivas gratuitas para todos los públicos. Circuitos de agilidad de fútbol, voleibol, baloncesto, globoflexia, pintacaras, teatro de títeres llenarán de lunes a viernes las tardes del centro comercial Alisios, así como las mañanas de los fines de semana. Sorteos y concursos aumentarán el atractivo del Open de pádel CANARIAS7 - Fund Grube by Alisios lugar de encuentro para la diversión de toda la familia en lo que se denominará la Plaza del Deporte.

Sin embargo, no sólo el emplazamiento es novedad en esta edición, ya que al Open de pádel CANARIAS7 - Fund Grube by Alisios se suma el Campeonato de Canarias Sub 23 donde las jóvenes promesas del pádel regional mostrarán el excelente nivel de juego y gran potencial que atesoran. Una oportunidad única para disfrutar del juego de nuestra cantera canaria.