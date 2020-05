Tino Luis Cabrera por Toni Otero en la secretaría técnica

Luis Helguera, el nuevo director deportivo de la UD, no ha parado de diseñar el proyecto de la próxima campaña en este largo tiempo de inactividad en el campo. Y una de sus decisiones más importantes desde el punto de vista estratégico viene con el inquilino de la secretaría técnica, en la que ya ha decidido que no continuará Toni Otero. El ejecutivo gallego, ya cuestionado desde el verano pasado, cuando se culminó su primera campaña en el cargo con un balance negativo (tres entrenadores, fichajes que no cuajaron y clasificación discreta pese a las inversiones realizadas), sabe que su posición está muy debilitada y, por si fuera poco, acaba contrato en junio. Que ya siguiera esta temporada sorprendió sobremanera, aunque, curiosamente, terminó llevándose por delante a Rocco Maiorino, su superior y que dimitió del cargo por discrepancias con su manera de trabajar.

No parece que el pulso con Helguera le vaya a dar otra vida y ya suenan nombres para ocupar la vacante que va a quedar en breve. Tino Luis Cabrera, exjugador y extrenador de la UD, considerado siempre un hombre de la casa, es el que más fuerza tiene para reforzar el organigrama de la entidad como nuevo secretario técnico.

Tino Luis lleva ligado al Real Betis los últimos años como analista de rivales y recorriendo todos los campos del país, además de varias incursiones en el fútbol extranjero. De hecho, el verano pasado le fue encargado el seguimiento de la Ligue 1 y 2 de Francia. De ahí que su conocimiento del mercado no pueda ser mayor luego de varios ejercicios viendo una media de dos y tres partidos cada fin de semana. No han sido pocas las veces en las que se le ha visto en encuentros que tenían a la UD como protagonista, tanto en el Gran Canaria como fuera de casa.

No es la primera vez que se maneja el retorno de un profesional que se marchó de la entidad tras el descenso a Segunda B de 2004 y que luego ha completado su carrera en banquillos como los del Universidad, Águilas o Conquense, además de una etapa anterior en el Vecindario.