Tiddara: «Este es el título que más deseamos»

— ¿Con ganas de que llegue el partido que le puede dar la liga al Rocasa?

— Sí, muchísimas. Llevamos las últimas cuatro o cinco temporadas luchando por este título y siempre nos hemos quedado un poquito a las puertas, hemos perdido al final. Por lo tanto, es el título que más deseamos. Hay muchas ganas y mucha ilusión en todo el equipo de hacer una temporada de ensueño.

— ¿Cómo ha ido la semana? ¿Se plantea de otra manera al ser un duelo decisivo?

— Pues la verdad es que la hemos planteado como otra más. Cambiarlo sería un error, porque lo que ha funcionado hasta ahora creo que no se debe tocar. La hemos planteado como un partido ante un rival que va a venir a luchar por la victoria y por lo tanto no cambia nada.

— Independientemente de lo que pase mañana, este Rocasa ha sido muy regular este curso.

— La liga es como una carrera de fondo. Además este año ha sido un poco loca, entre comillas, ya que se han visto resultados de todo tipo. El Bera Bera ha pinchado con equipos con los que en teoría no debería y al final la ganará el más regular. Hasta ahora, junto con el Bera Bera, somos los que más los hemos sido.

— De puertas para afuera hay pocos que no apuesten por el triunfo del Rocasa, pero supongo que en la plantilla no hay ningún tipo de confianza.

— Quieras o no tienes el título en mente pero sería un error darlo por hecho antes de jugar ese último partido porque ese exceso de confianza puede hacer que nos quedemos sin el objetivo. Además, el Porriño tiene muy buen equipo, plantea y estudia muy bien los partidos y quieras o no tendrán su corazoncito y vendrán a luchar por el partido de principio a fin. No podemos pecar de exceso de relajación porque no es así.

— El partido de la ida fue igualado (20-25)...

— Por eso, además creo que su posición en la tabla (10ª) no les hace demasiada justicia. Es un equipo muy bueno, dirigido por un gran entrenador y que suele plantear muy bien los partidos.

— ¿Independientemente de lo que pase mañana, diría que esta es la mejor temporada del Rocasa?

— No sé si la mejor, aunque es verdad que esta se remarcaría un poco más porque haríamos doblete, algo que nunca se ha hecho. Además conseguiríamos la liga, que es el título que le falta al club. Quizás destaca un poco más por eso, pero esto es fruto del trabajo que se viene haciendo durante mucho tiempo.

— ¿Dónde está la clave del éxito?

— La clave no está solo en este año sino en todo lo que lleva trabajando el club desde hace mucho. Es un club que trabaja muchísimo con la cantera y eso puede ser un poco el reconocimiento a ese trabajo que empezó a dar sus frutos hace ya unas temporadas. Y también saber mantenerlo, que no es fácil. Además, Herrera se ha sabido acoplar al equipo perfectamente.

— Este sería su sexto título con la entidad teldense.

— Sí, este es el club de mi vida y esta liga es el título más ansiado porque es el que nos falta y por el que hemos luchado y se nos ha quedado ahí cerca pero sin lograrlo. Desde el principio de la temporada hemos luchado por todos los títulos pero este creo que tiene una ilusión especial. Persolamente es el que me falta y por lo tanto sería como la culminación a toda mi carrera. Sobre todo conseguirlo con este equipo, que es impresionante. Además de compañeras somos amigas y eso se refleja también en la pista.

— ¿Si le dicen a principio de temporada que depende de ustedes mismas en el último partido para ser campeonas lo firma, no ?

— Con los ojos cerrados [risas]... El club hace unos aos que aspira a todo, pero que nadie piense que es fácil, es todo lo contrario. Hay mucho trabajo detrás y mucho compromiso de mucha gente. La liga es una competición muy larga y conseguirla no es nada fácil.

— Una liga más igualada que de costumbre.

— La liga este año ha sido una competición preciosa, mucho más reñida, cada partido ha sido una final y por lo tanto será más meritorio todo si al final la logramos.

—Además, se prevé lleno.

— Espero que sí. Siempre he dicho que el apoyo de la afición es un punto a favor y en ese sentido en los acontecimientos importantes no nos ha fallado nunca. Esperamos que ahora sea así de nuevo y podamos celebrar el título juntos.

— ¿Lo ideal sería que fuera así toda la temporada, no cree?

— Bueno, sí. Durante todo el año tenemos un número de aficionados que no nos falla ni en los buenos ni en los malos momentos. Luego hay otra que viene a citas claves, que también agradecemos porque da gusto jugar con un pabellón lleno.

— ¿Qué se perderá el que no vaya mañana a ver el partido en directo?

— Pues ojalá que la celebración de un título... Creo adems que se verá un partido bonito y se perderán el compromiso total de un grupo de chicas que hacen lo que aman y que al final pueden cumplir un sueño.