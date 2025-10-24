The North Face Transgrancanaria 2026 abre inscripciones para expositores de su Trail Zone en ExpoMeloneras Del 3 al 6 de marzo, miles de corredores y acompañantes de todo el mundo visitarán la Trail Zone de la prueba

The North Face Transgrancanaria volverá a tener su epicentro en el Centro de Convenciones ExpoMeloneras. Del 3 al 6 de marzo de 2026, las principales marcas del sector de carreras de montaña podrán exponer sus novedades en la Trail Zone de la prueba.

Desde el 24 de octubre, los expositores interesados ya pueden reservar su espacio a través de la página web oficial de Transgrancanaria, iniciando así el proceso para formar parte de una de las ferias más destacadas del calendario mundial del trail running.

El recinto de ExpoMeloneras acogerá nuevamente una completa exposición dedicada al deporte y la montaña, con la presencia de las marcas más reconocidas del sector. Durante los cuatro días de feria, corredores y acompañantes podrán recoger sus dorsales, conocer los últimos lanzamientos y realizar compras de material especializado en un ambiente que combina deporte, innovación y convivencia internacional.

Una oportunidad única para las marcas del sector

La edición de 2025 superó los 20.000 visitantes, reafirmando el éxito de un formato que se ha consolidado como referente europeo para el trail running. La Trail Zone brinda a las empresas una oportunidad excepcional para presentar sus productos ante un público altamente especializado y diverso. Con un 44% de atletas provenientes de fuera de España, la feria del corredor se convierte en un lugar clave para dar a conocer las marcas locales a nivel internacional y conectar con corredores de todo el mundo.

Los expositores podrán elegir entre diferentes opciones de espacio y diseño, adaptadas a sus necesidades y con servicios personalizados. Además, la recogida de dorsales de The North Face Transgrancanaria se desarrollará en el mismo recinto, lo que garantiza un flujo constante de visitantes y una amplia visibilidad para las marcas participantes.

Las empresas interesadas en formar parte de esta edición pueden obtener más información sobre disponibilidad y condiciones escribiendo a trailzone@transgrancanaria.net o a través del formulario habilitado en la web oficial.

The North Face Transgrancanaria es una carrera organizada por Arista Eventos que cuenta con el patrocinio de las instituciones Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria; el Ayuntamiento de Teror y el Ayuntamiento de Tejeda. Además, cuenta con el respaldo de las empresas The North Face, Hospitales Universitarios San Roque, Lopesan Hotel Group, ExpoMeloneras, 226ERS, Fred. Olsen Express, Sonocom Audiovisuales y Aguas de Teror.

