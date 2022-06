Nadal confirma su intención de jugar Wimbledon

«Mi intención es jugar Wimbledon». Así de claro fue este lunes Rafa Nadal respecto a sus planes de estar en Wimbledon, un torneo que no juega desde hace tres años y que, en sus palabras, le hace ilusión. «Esta semana, que ha habido entrenamientos, me dice que puede haber posibilidades. Voy a viajar a Londres el lunes. Si viajo es porque tengo intención de jugar. Haré una semana de entrenamientos, jugaré alguna exhibición, en Hurlingham, como he hecho otros años, e intentaré prepararme de la manera que mejor pueda», agregó el español en la rueda de prensa que celebró en las pistas del club de Mallorca donde se ha entrenado en los últimos días a puerta cerrada y este viernes, ya ante los medios, junto a Feliciano López, que venía de jugar la fase previa de Queen's.

Nadal se ha probado sobre esta superficie, en la que no juega de manera oficial desde las semifinales de Wimbledon 2019 contra Roger Federer, después de someterse en Barcelona a unas inyecciones con radiofrecuencias pulsátiles que pretenden disminuir el impacto del dolor en el pie sin tener que recurrir a infiltraciones con anestesia antes de cada encuentro.

«No es una cosa inmediata, pero sí se notan cambios. Son sensaciones extrañas, si os soy sincero. Me ha bajado el dolor articular, el que no me dejaba apoyar. Con el tratamiento en el nervio ocurren cosas extrañas en el pie, a veces se me duerme una parte del pie, luego otra. Tengo rampas, pero parece que es normal y en teoría y al cabo de unas semanas el nervio se reorganiza y envía las señales adecuadas. Confiemos que cuando esto ocurra, las cosas vayan bien. Llevo una semana sin ir cojo. Estoy contento. En mi día a día he sufrido dolores, pero diferentes, que para mí es un avance», explicó Nadal.

El tenista, campeón este año en Australia, Melbourne, Acapulco y Roland Garros, lidera la carrera a la Copa de Maestros de Turín con 5.620 puntos, una renta suficiente para asegurarse la plaza en el torneo de final de temporada. La participación de Nadal en Wimbledon ha estado en duda porque, pese a que declaró que lo intentaría tras ganar su decimocuarto título en París, no sabría cómo respondería el pie al tratamiento en Barcelona. Es por eso que no se apuntó a ningún torneo para preparar el asalto al tercer Wimbledon, como sí hizo en 2008, cuando ganó en Queen's, y en 2010, cuando alcanzó los cuartos de final también en este evento.

El manacorense, al que se vio hace unos días en muletas, lo que incrementó las dudas sobre su estadio, acudirá a Wimbledon, por lo tanto, sin torneos previos en hierba, algo que no le es extraño, puesto que no juega un torneo previo a Wimbledon desde 2015 y ha alcanzado dos semifinales en Londres, en 2018 y 2019, desde entonces.

«Después de tres años sin jugar en hierba, tiene que haber una progresión. He ido mejorando. Me queda una semana de entrenamientos en Londres. A nivel tenístico, el hecho de haber jugado bien en Roland Garros te da confianza, pero la hierba es una superficie muy distinta, sin mucha lógica. Cualquier ronda va a ser complicada. Solo hay que ver que la semana pasada en S'Hertogenbosch ganó un tenista sin victorias ATP», aseveró.

Segundo cabeza de serie

Con las bajas de Daniil Medvedev, sancionado por Wimbledon junto al resto de rusos y bielorrusos, y de Alexander Zverev, que se rompió los ligamentos del tobillo en Roland Garros, Nadal será segundo cabeza de serie en el All England Club, por lo que evitará enfrentarse a Novak Djokovic hasta la final.

Además, Nadal confirmó sus siguientes pasos una vez que juegue Wimbledon. «Estaré en Wimbledon, descansaré, luego intentaré jugar el Masters 1.000 de Canadá y después el US Open», matizó el campeón de 22 Grand Slams.

Sobre su vida personal, Nadal fue contundente y reservado. «Si todo va bien voy a ser padre. No acostumbro a hablar de mi vida personal, porque ya estoy suficientemente en el foco por mi vida profesional. Vivimos más tranquilos en un perfil más bajo. No sé cómo me cambiará la vida porque no me ha pasado antes. No espero que esto suponga algún cambio en mi vida profesional», apuntó Nadal, que será padre por primera vez junto a su mujer Mery Perelló.