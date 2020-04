Wimbledon, cancelado

El torneo de tenis de Wimbledon no se celebrará este año, ha anunciado este miércoles por la tarde el comité organizador del All England Tennis and Crocket Club(AELTC). Tras numerosas reuniones en los últimos días, el comité ha optado por la cancelación ya que el aplazamiento era imposible por la ausencia de fechas en el calendario del tenis y por las condiciones especiales de la superficie de hierba en la que se juega.

Wimbledon no se había cancelado desde la Segunda Guerra Mundial. El consejero delegado del club, Richard Lewis, ha explicado que la decisión ha sido difícil, «pero creemos con firmeza que, no solo es lo mejor para la sociedad en este momento, sino que también ofrece certeza a nuestros colegas del tenis internacional, dado el impacto en los torneos de hierba en Reino Unido y en Europa y en el más extenso calendario del tenis».

El torneo, conocido como ‘The Championship’, se celebra desde 1877 en las pistas del AELTC, en el sudoeste de Londres, y estaba previsto que comenzase este año el 29 de junio y culminase el 12 de julio. El club ha informado en un comunicado que ha ofrecido sus instalaciones a los servicios de salud y ha enviado materiales médicos a hospitales locales. Su fundación distribuye también alimentos y fondos a través de los ayuntamientos del vecindario y de la Cruz Roja.