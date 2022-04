Tommy Robredo: «Me voy muy tranquilo»

Tommy Robredo (Hostalric, 1982) colgó la raqueta en el Conde de Godó. Puso final a una carrera de 24 años en la que levantó doce títulos, incluido uno en Barcelona en 2004, llegó a ser el número cinco del mundo en 2006, hizo cuartos de final en siete torneos de Grand Slam y ganó tres Copas Davis.

Robredo, sexto español en la historia con más triunfos (551), formó parte de la generación dorada del tenis español y fue homenajeado por el Godó, donde estuvo acompañado por su esposa y su hija y algunos de sus rivales y amigos, como Juan Carlos Ferrero y David Ferrer.

Pregunta: ¿Fue la despedida soñada?

Respuesta: No pensaba que fuera a ser así, la verdad. Fue muy bonito. Cuando entraron todos mis compañeros, pusieron los vídeos... Es algo muy bonito que tus amigos y compañeros te reconozcan. Fue muy chulo.

P: Ha estirado su carrera al máximo. ¿Le llegó a dar vértigo la retirada?

R: Siempre he intentado volver a estar arriba. He jugado Challengers y previas para coger confianza y volver a entrar en torneos. Por nada más. ¿Vértigo? No, siempre he tenido claro que este momento llegaría. Y le llegará a todo el mundo. Hay cosas en la vida que no es posible evitarlas y esta es una. Quería hacerlo como yo quisiera y cuando yo quisiera y lo he conseguido.

P: Una carrera de tantos años conlleva muchos sacrificios. ¿Cuál ha sido el más duro?

R: El mayor sacrificio es estar fuera de casa, viajar, estar solo. No tener fechas concretas. Igual estás en tu cumpleaños fuera, en fin de año... Es el precio que pagamos todos los deportistas de élite para estar arriba. ¿Merece la pena? Sí, lo que he hecho lo haría 20.000 millones de veces más. Mis próximas cinco vidas quiero hacer lo mismo. Cambiaría cosas, claro, porque cuando vives algo, aprendes y lo harías diferente.

P: ¿Hay algún partido en el que pienses más?

R: Es que una carrera no la puedes valorar por un partido. Esto es como el que dice que ha perdido un partido por mala suerte. Puedes haber tenido mala suerte en una pelota o dos, pero los otros 98 puntos los has perdido tú. Podría hablar de la final de Valencia 2014 (contra Andy Murray) en la que tuve cinco puntos de partido. Pues sí, alguno podría haberlo jugado diferente, pero yo creo que lo jugué bien. No me puedo recriminar nada porque lo hice bien. A veces haces las cosas bien y pierdes.

P: ¿Y lo contrario? ¿El momento más feliz?

R: Ha habido muchos. Cuando le gano a Monfils en Roland Garros en la Suzanne Lenglen con 10.000 franceses aplaudiéndome... Eso fue una brutalidad. Cuando jugamos a cinco sets Ferrero y yo en el US Open y nos pusimos 6-6 en el quinto, con todo el estadio de pie porque hay 'tie break'... Se me puso la piel de gallina. Cuando le ganas a Federer y ves al público, cuando ganas el Godó y levantas los brazos y está tu familia, amigos... Es una pasada.

P: ¿Qué es lo que más orgullo le genera?

R: Que he sido muy profesional. Muy trabajador y disciplinado. Lo que he conseguido es mérito. No me han regalado nada. Me puedo recriminar poco de no haber hecho lo que tocaba. Me puedo ir muy tranquilo.

P: ¿Cuál ha sido el rival más complicado?

R: Al haber jugado en la época con los tres que hay arriba... Ellos (Djokovic, Federer y Nadal) eran los más difíciles de batir. Luego a mí hay uno que me costaba mucho que era Andy Roddick, me era muy incómodo

P: Le tocó convivir con el 'Big Three' y en la época dorada del tenis español. Con sus cosas buenas, como las Copas Davis, y sus malas, que es el poderse haber visto eclipsado por el éxito de otros.

R: Para mí ha sido un placer, porque llegar a un torneo y que haya quince españoles hace que estés más a gusto, que estés mejor y tengas más compañeros. En España estamos acostumbrados a tener grandísimos deportistas. No solo Nadal, también Fernando Alonso, Mireia Belmonte, Pau Gasol... Hace que para ser reconocido sea más complicado, pero eso también hace que haya más publicidad, más patrocinios. Si no estuviera Rafa no lo tendríamos. Yo no jugaba para ser reconocido, jugaba para dar mi máximo. No me quitaba el sueño.