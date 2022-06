Semifinales Zverev, un gigante de barro entre Nadal y la final El germano, alternativa eterna al 'Big Three', ha vagado entre los éxitos puntuales y los escándalos en los últimos tiempos

Alexander Zverev es uno de los jugadores con mejores condiciones de su generación. Alto, fuerte y con un revés maravilloso, pero a sus 25 años aún no ha sido capaz de demostrar que tiene la madera suficiente para ser el campeón que todo el mundo esperaba cuando irrumpió en el circuito ganando a Roger Federer en 2016 en Halle 2016, un torneo que el suizo ha conquistado en diez ocasiones.

Su récord en Grand Slam es paupérrimo para las expectativas que levantó en 2017, el año de sus primeros grandes entorchados, los Masters 1.000 de Roma y Canadá. Dos títulos que exhibieron su capacidad de adaptación tanto al cemento como a la tierra batida. Sin embargo, a su progresión en los torneos pequeños no le siguió una línea similar en los Grand Slam.

Sus primeros octavos de final fueron en Wimbledon 2017, sus primeros cuartos en Roland Garros 2018 y no fue hasta enero de 2020 que pisó unas semifinales. Por el camino cayó un Masters 1.000 más (Madrid 2018) y una Copa de Maestros (Londres 2019), pero Zverev no dio el paso definitivo a la vez que el 'Big Three' vivía una segunda edad dorada. También se llevó la medalla de oro en Tokio, acabando con el Golden Slam de Djokovic, pero sin réplica en los Grandes.

Sus problemas con la derecha, a años luz del revés, y un quiste continuo con las dobles faltas, más mental que otra cosa, le lastró a la hora de competir con los mejores. A eso se han sumado sus problemas fueras de la pista, numerosos para un atleta profesional. Primero, las acusaciones de maltrato por parte de su exnovia, Olga Sharypova, un asunto que sigue en manos de la ATP, que lleva investigándolo varios meses.

Luego, su inconsciencia al saltarse los protocolos covid en mitad de la pandemia, publicando fotos de fiesta, y por último el altercado en Acapulco hace unos meses. El de Hamburgo, en un ataque de rabia en un partido de dobles, golpeó repetidas veces la silla del juez, lo que le acarreó una sanción de 23.000 euros, la expulsión del torneo, la pérdida de los puntos ganados y una suspensión de ocho semanas sin jugar, que no se aplicaría en caso de no reincidir.

Sus escándalos

Sin embargo, pese a sus escándalos, este 2022 está siendo fructífero para el rival de Rafa Nadal este viernes. Ha alcanzado las semifinales en Montecarlo y Roma y perdió la final de Madrid, visiblemente cansado por unas semifinales jugadas el día antes hasta altas horas de la madrugada. Su impulso esta temporada le ha permitido afianzarse entre los tres primeros del ránking y tener una oportunidad de ser número uno por primera vez en su carrera.

Si gana en París, Zverev sustituirá a Novak Djokovic al frente de la ATP. Si pierde en semifinales o en la final, el número uno será Daniil Medvedev. Zverev podría convertirse en el primer alemán en ser número uno desde que lo lograra Boris Becker en septiembre de 1991. Y todo ello con un español en el banquillo. Sergi Bruguera es el entrenador de Zverev, lo que también le ha acarreado críticas, por compaginar este trabajo con el de seleccionador español de la Copa Davis.

Este viernes, en la Philippe Chatrier, Zverev tendrá el reto de dar continuidad al fin de su maldición. Hasta la victoria ante Carlos Alcaraz en cuartos de final, acumulaba once derrotas en once partidos contra 'top ten' en Grand Slam, el gran punto negro de su carrera. Djokovic, en tres ocasiones, Dominic Thiem (3), Stefanos Tsitsipas (1), Tomas Berdych (1), Milos Raonic (1), Andy Murray (1) y Nadal (1) frenaron el camino del germano en los Grandes.

Podría redimirse este viernes ante un Nadal que le ha ganado seis enfrentamientos y cuatro de ellos en arcilla. El único en un Grand Slam también se lo quedó el español, en la tercera ronda del Abierto de Australia 2017.