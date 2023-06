Ruud y Zverev se jugarán un puesto en la final de Roland Garros

No hubo sorpresas en los cuartos de final de Roland Garros, el alemán Alexander Zverev, que eliminó este miércoles a Tomás Martín Etcheverry y el noruego Casper Ruud, que se deshizo de Holger Rune, se clasificaron a semifinales. De esta forma, dirimirán el próximo viernes uno de los finalistas de Roland Garros. El otro protagonista del partido más deseado en el torneo parisino saldrá del duelo que disputarán Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.

Un año después de fracturarse el tobillo en un duelo espectacular ante Rafael Nadal, en el que se jugaron tres horas de partido sin siquiera terminar el segundo set, Zverev, que estaba teniendo una temporada paupérrima, logró el mejor resultado del año al apartar a Etcheverry (6-4, 3-6, 6-3 y 6-4). El alemán, que apenas se ha dejado dos sets en lo que va de torneo, ha vuelto a reencontrarse con su mejor tenis en la arcilla parisina, donde el año pasado derrotó a Alcaraz.

Aún con lagunas al saque -cometió nueve dobles faltas y solo ganó un 39 % de segundos servicios-, el germano fue demasiado para un Etcheverry que nunca había estado tan lejos en un Grand Slam y que notó en los momentos importantes la presión del escenario. Cometió hasta 48 errores no forzados y entregó cinco veces el saque, demasiadas concesiones para un Zverev que quiere disputar su segunda final en un Grande, tras la del US Open en 2020.

«Esto no ha terminado»

«Estoy feliz de estar en semifinales, pero esto no ha terminado para mí. Espero que me queden todavía dos partidos y sé que no serán fáciles», dijo Zverev, que se medirá por quinta vez en su carrera a Ruud.

El tenista noruego, que defiende aquí la final del año pasado que perdió contra Rafael Nadal, no se dejó sorprender por el polémico Holger Rune (6-1, 6-2, 3-6 y 6-3). Lo que se anticipaba como uno de los grandes partidos del torneo quedó descafeinado por una salida horrible a pista del danés, que perdió los dos primeros sets en un visto y no visto, en apenas poco más de una hora.

No despertó el pupilo de Patrick Morautoglou -extécnico de Serena Williams- hasta el tercer set, cuando por fin pudo plantar batalla a Ruud. Empezaron a funcionar sus dejadas y sus subidas a la red y el joven danés forzó una cuarta manga en la que volvió a las andadas. Ruud no dio opción, aprovechó su quinto punto de partido y por segundo año consecutivo jugará las semifinales en París. Tiene el 'cara a cara' en contra con Zverev, que le ha derrotado en tres ocasiones, por una de Ruud, pero en los dos últimos años, solo Nadal ha conseguido derrotar al noruego en Roland Garros.

Cae la favorita Jabeur

En el torneo femenino Beatrid Haddad Maia, verdugo de Sara Sorribes en cuartos, se repuso de la maratón de cuatro horas contra la española y eliminó a una de las favoritas, la tunecina Ons Jabeur, por 3-6, 7-6 (5) y 6-1. La brasileña, que estuvo cerca de la derrota en el segundo set, se aprovechó de la desconexión total de Jabeur tras el 'tie break' perdido y jugará unas semifinales de Grand Slam por primera vez en su carrera.

Ampliar La tunecina Ons Jabeur, una de las favoritas para ganar Roland Garros, se despidió este miércoles del torneo parisino. E. P.

Ahora se enfrentará a la principal candidata a ganar y vigente campeona, Iga Swiatek, que continúa con su torneo perfecto y derrotó por 6-4 y 6-2 a Cori Gauff. La polaca tiene tomada la medida a la estadounidense y le ha derrota las siete ocasiones en la que se han visto las caras, sin ceder un solo set.

El de este viernes será el segundo choque entre Swiatek y Haddad Maia, después del torneo de Toronto el año pasado en el que se llevó la victoria la brasileña.