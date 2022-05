Roland Garros pasa de Nadal

Rafa Nadal fue bastante contundente con sus preferencias sobre cuándo jugar contra Novak Djokovic este martes en cuartos de final. «Prefiero jugar por el día, por algo muy simple. Conozco mucho mejor Roland Garros de día que de noche. Llevo jugando toda mi vida de día en este torneo. Con mi edad y mi estado físico nunca se sabe cuál puede ser mi último partido aquí. Si fuera el de cuartos contra Djokovic, me gustaría que fuera de día», explicó la noche del domingo el balear, consciente de que la organización manejaba la posibilidad de emplazarle a la jornada nocturna.

No es una situación nueva para él, puesto que Nadal ya jugó contra Corentin Moutet en segunda ronda a partir de las 21:00 horas, pero esta vez es una situación mucho más crítica, porque se enfrenta al número uno del mundo y a su último verdugo en París. Djokovic, que llega sin perder un set en las cuatro rondas anteriores y con el título de Roma aún caliente bajo el brazo, contará con la ventaja de la noche en París, cuando el tenis es más rápido de lo que le gustaría a Nadal.

«No diría que es una falta de respeto», dijo Carlos Moyá a la radio francesa RMC Sport. «Aquí, en Roland Garros, Rafa tiene un crédito. Ha ganado 13 veces el torneo y si tiene una petición deberían escucharla. Forma parte de la historia de este torneo. Sabemos que nadie es más grande que los torneos de Grand Slam, pero al final es una cuestión de negocios y lo entendemos», prosiguió el ahora entrenador de Nadal.

Gran parte de esta decisión no le corresponde solo a la organización del torneo parisino, sino también a Amazon Prime, que tiene los derechos de explotación en Francia y que, cada día, selecciona un partido para su hora estelar, es decir, las 20:45 horas. Tener el partido más repetido de la historia del tenis es un caramelo que no han podido rechazar, pese a las peticiones de Nadal.

También ha podido afectar la posición de Carlos Alcaraz, que, como consecuencia del movimiento de Nadal al turno de noche, jugará este martes por la tarde, a partir de las 16:00 horas, en la sesión con más sol y calor. El murciano venía de dos rondas seguidas en las que le tocó jugar por la noche, algo que no le agradó.

Alcaraz, dos veces seguidas de noche

«Vamos a decir las cosas claras. No me parecería justo volver a jugar por la noche, porque ya he jugado dos veces seguidas ahí. No es que me moleste, pero te deja menos tiempo para descansar y para preparar el siguiente partido. Al final terminas a medianoche, tienes que ir al fisio, cenar... No me parecería justo», lanzó Alcaraz, que se enfrentará en cuartos de final a Alexander Zverev, otro perjudicado por el turno de noche, pero esta vez en Madrid. El germano acabó muy tarde de sus semifinales, bien entrada la madrugada, y apenas pudo competir en la final contra Alcaraz. Como forma de contentar a la población, Amazon ofrecerá el partido entre Nadal y Djokovic en abierto para toda Francia.

En lo deportivo, será el primer enfrentamiento entre el español y el serbio este año, el número 59 en total (30-28 para el balcánico) y el primero desde las semifinales del año pasado en esta mismas pistas en las que el de Belgrado derrotó al manacorense camino de su segundo Roland Garros.

Por su parte, en su debuta en unos cuartos de París, Alcaraz se medirá a un Zverev que le domina en el cara a cara por 2-1, pero contra el que solo ha perdido en pistas duras. Además, Stefanos Tsitsipas, finalista de Roland Garros el año pasado, cayó este lunes a manos del joven de 19 años Holger Rune (7-5, 3-6, 6-3 y 6-4). El griego, si Nadal gana este martes, perderá la cuarta plaza del ránking mundial.