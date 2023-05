Medvedev se estampa en su estreno en Roland Garros

El brasileño Thiago Seyboth Wild sirvió la primera gran sorpresa de este Roland Garros. El número 172 del mundo, un tenista que nunca había ganado un partido de Grand Slam, doblegó a Daniil Medvedev (7-6 (5), 6-7 (6), 2-6, 6-3 y 6-4) y eliminó al segundo favorito al título.

Este brasileño, que ha ganado un partido a nivel ATP en dos años, reventó los pronósticos con una de las victorias más sorprendentes que se podían producir este año en Roland Garros. Porque por mucho que Medvedev se haya acostumbrado a asegurar que es alérgico a la arcilla, sus resultados de este año le desmentían.

El moscovita hizo cuartos de final en el Masters 1.000 de Montecarlo, ganó dos encuentros en Madrid y se llevó su primer Masters 1.000 sobre tierra batida en Roma. Ese último triunfo en la capital italiana le catapultó en el ranking a la segunda posición y empujó al tercer escalón a Novak Djokovic, evitando una hipotética final entre Carlos Alcaraz y el serbio.

Sin embargo, el ruso no cumplió las expectativas y se desesperó contra un rival mucho más acostumbrado al circuito Challenger y nacido en la propia tierra batida. Seyboth Wild ha disputado 47 partidos en esta superficie este año, la mayoría de ellos en Sudamérica. De hecho, es la única superficie que ha pisado esta temporada. Una auténtica demostración de intenciones, junto a que venía de pasar la fase previa. Estaba aclimatado al torneo y lo puso en el tapete al llevarse un primer set que duró más de una hora. El brasileño triunfó en un primer desempate y pudo acelerar incluso la victoria, porque en el 'tie break' del segundo parcial dispuso de dos bolas de set.

Pero Medvedev, que por mucho que se queje de la arcilla debería ser una superficie que se adapte bien a su estilo de juego, apagó el incendio, se llevó el 'tie break' y con esa inercia el tercer set. En condiciones normales tenía el partido en el bolsillo, pero el ruso parece inmerso en una eterna lucha por creerse un villano al que todo el mundo odia. No le gustó nada que el público de la Philippe Chatrier se pusiera de parte del brasileño y empezó a aplaudirles de forma irónica. Esta vez no funcionó la distracción y Seyboth Wild no perdonó el cuarto set y tampoco el quinto, en el que titubeó, con los nervios típicos de quien está a punto de conseguir la victoria más importante de su carrera. En más de cuatro horas, Seyboth Wild sorprendió a Medvedev y elimina a uno de los rivales que Alcaraz tiene en la pelea por el número uno. Ya solo quedan Stefanos Tsitsipas y Djokovic. El murciano disputará la segunda ronda este miércoles, no antes de las 15:00 hora española, contra el japonés Taro Daniel.

Sombras y una luz para la Armada

En cuanto al resto de españoles, Jaume Munar perdió contra el reciente campeón en Lyon, Francisco Cerúndolo, por 6-1, 2-6, 7-6 (5) y 6-1, Rebeka Masarova estuvo cerca de dar la sorpresa contra Cori Gauff, pero la estadounidense remontó (3-6, 6-1 y 6-2), mientras que Sara Sorribes alcanzó la segunda ronda al vencer a la francesa Clara Burel por 7-6 (0) y 6-2.

Cristina Bucsa, que se enfrentaba a la principal favorita y dos veces ganadora aquí, Iga Swiatek, dio la cara durante el primer set e incluso tuvo ventaja contra la polaca, pero acabó por claudicar (6-4 y 6-0) tras un parcial de ocho juegos seguidos.