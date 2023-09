Medvedev destrona a Alcaraz

El cuento de hadas de Carlos Alcaraz en el US Open se acabó. El ruso Daniil Medvedev se encargó de arrancar de cuajo las últimas páginas al derrotar al español por 7-6 (3), 6-1, 3-6 y 6-3 y evitar la final que todo el mundo esperaba desde el principio del torneo; será Medvedev y no Alcaraz el que dispute este domingo (22:00 hora española) la final de Nueva York ante Novak Djokovic.

Alcaraz, vigente campeón del torneo y con una racha de doce victorias seguidas en la Gran Manzana, se marchitó ante un Medvedev que aprendió la lección de las palizas que se llevó en la final de Indian Wells y en las semifinales de Wimbledon y vengó su año horrible contra el español con una de sus mejores actuaciones este curso.

El murciano, que creía tenerle tomada la medida a Medvedev, se topó con un moscovita mucho más agresivo, más seguro con el servicio -solo lo perdió una vez en todo el partido- y más convencido de que su plan de ser una roca desde el fondo podía funcionar ante la potencia del murciano.

Y, aun así, las oportunidades fluyeron primero para Alcaraz, que fue el primero y único de disponer de bolas de 'break' a favor con 2-1 en el primer set. Medvedev, con la tónica de todo el encuentro, las salvó y provocó un carrusel de servicios que se mantuvo hasta el desempate. Con 6-6, Alcaraz aguantó el envite hasta el 3-3, cuando se derrumbó. No solo perdió los cuatro siguientes juegos, también se llevó un parcial de 6-1 en el siguiente set. Y pudo ser peor, porque Medvedev tuvo oportunidades para llevarse todos los juegos. Hubiera sido el tercer rosco en contra para Alcaraz después de los sufridos ante Stefanos Tsitsipas en el US Open 2021 y ante Marton Fucsovics en Winston Salem 2021.

Con dos sets en contra, Alcaraz estaba ante la primera vez en su carrera de levantar un marcador de este estilo. Y dio visos de esperanza al adelantarse por 4-1, con la única rotura que hizo al saque de Medvedev y cerrar el parcial por 6-3. Era el momento de demostrarle al ruso que Alcaraz no iba a irse fácilmente y que, si quería el billete a la final contra Djokovic, tendría que sudarlo.

Pero como durante todo el encuentro, Alcaraz perdonó y Medvedev no. A las tres pelotas para ponerse por delante que el murciano desaprovechó con 1-1, el ruso no perdonó las que tuvo con 2-3. Abrió hueco y se permitió el lujo de servir para partido con 5-3. Dio otras tres ocasiones a Alcaraz para retornar al partido y por el camino desperdició tres puntos de final, pero no hubo giro de guion. Con un remate a romper la bola, Medvedev firmó su tercera final en el US Open, tras la de 2019 (perdida) y la de 2021 (ganada) y evita que Alcaraz iguale el registro de Roger Federer, el último que repitió triunfo en estas pistas allá por 2008.

«No soy lo suficientemente maduro para manejar este tipo de partidos. Tengo que aprender de ello», sentenció el español en rueda de prensa. «No puedo desaprovechar las oportunidades del primer set. No puede tener una desconexión como la que he tenido a partir del 3-3 en el 'tie break'. Son cosas que tengo que mejorar si quiero ganar más Grand Slam», incidió el español, que se aleja en la carrera por el número uno. Cerrado el capítulo de los Grandes, Alcaraz tiene una desventaja de 1.460 puntos con Djokovic que podría alargarse hasta los 2.060 si el serbio ganase la final este domingo.

La próxima parada del murciano es, en principio, la fase de grupos de la Copa Davis la semana que viene en Valencia, donde España se medirá a Serbia, Corea del Sur y República Checa.