Djokovic vuela a cuartos de final

Sin dudas y sin problemas graves, Novak Djokovic se quitó el susto del cuerpo con Laslo Djere -cuando llegó a ir dos sets a cero abajo- con una convincente victoria ante el sorprendente Borna Gojo por 6-2, 7-5 y 6-4 en octavos de final del US Open. El serbio despachó sin excesiva oposición a un tenista ubicado en el puesto 105 del ranking, que venía de la fase previa y que nunca había jugado los octavos de final de un Grand Slam.

Un triunfo solvente y necesario tras lo ocurrido en la anterior ronda ante Djere y que le sirve para llegar sin desgaste a las etapas más complicadas del torneo. En cuartos se medirá al estadounidense Taylor Fritz, primer top 35 con el que se encuentra en el US Open.

Será la primera piedra de toque para un Djokovic que, como era de esperar, aplastó a Gojo. Tampoco lo despedazó en una exhibición histórica, pero sí aceleró lo suficiente para despejarse dudas de la cabeza. Esta vez, el inicio del ya número uno del mundo fue mucho más limpio y pulcro. Su primer set fue casi un ejercicio de perfección, con apenas cuatro errores no forzados y un servicio con el que solo cedió dos puntos.

Era un nivel de campeón y que descendió ligeramente en el segundo parcial, cuando permitió entrar al juego al croata, que por primera y única vez en el partido se vio con ventaja de 'break'. Un 0-2 que fue anecdótico y que Djokovic solo permitió que coleara durante menos de cinco minutos.

La determinación del serbio por no alargar otro partido y cargar más sus piernas de 36 años tiró más que el desparpajo y la poca presión de Gojo, que por primera vez en su carrera, y a sus 25 años, se vio delante de más de 20.000 personas en una pista de tenis.

Con el segundo set (7-5) también en el zurrón, Djokovic afinó aún más y solo cometió dos errores no forzados, su mejor parcial en todo el torneo. Con un saque excelso, además, alcanzó doce saques directos durante las dos horas y media de partido y ganó el 88% de primeros servicios.

El serbio está por decimotercera vez en cuartos de final del abierto americano y ya es el único tenista en toda la historia en ganar 85 partidos o más en cada uno de los cuatro Grand Slams.

Su próximo rival será Fritz, que derribó a Dominic Stricker por 7-6 (2), 6-4 y 6-4 y por primera vez está en cuartos de su torneo doméstico. Será el octavo partido entre ambos, con un duro 7-0 a favor del serbio, que le batió además hace dos semanas en Cincinnati por 6-0 y 6-4. El otro duelo de cuartos lo jugarán Frances Tiafoe y Ben Shelton.

Swiatek pierde el número uno

La polaca Iga Swiatek perdió la corona del US Open y el número uno del mundo al caer contra la letona Jelena Ostapenko por 3-6, 6-3 y 6-1. Swiatek, que no había cedido un set en todo el torneo, se topó con los 31 ganadores de la vencedora de Roland Garros 2017 y no podrá revalidar título, además de dejarse la primera posición de la WTA con Aryna Sabalenka, que tiene una oportunidad de oro para abrir hueco en todo lo alto y alzarse con el segundo Grand Slam de su carrera.