Djokovic le quita el número uno a Alcaraz

Estaba cantado y no tardó ni un solo día en conseguirlo. Novak Djokovic es el nuevo número uno del mundo. Aún no de manera oficial, puesto que los rankings no se actualizarán hasta después del US Open, pero sí de manera oficiosa. El serbio ganó sin problemas en su debut en el Grand Slam neoyorquino al francés Alexandre Muller (6-0, 6-2 y 6-3) y volverá al primer puesto tres meses después.

En un día en el que Djokovic hizo más de treinta golpes ganadores y rompió en ocho ocasiones el servicio de su rival, su contador de semanas en lo más alto comenzará a contar de nuevo, llegando, como mínimo a las 390, más cerca de esas 400 que dejarían el listón muy alto para las nuevas generaciones. El cambio de mando se ha producido por pura inercia, ya que Djokovic no defendía ningún punto en este torneo, debido a que no lo pudo jugar en 2022 al no estar vacunado, mientras que Carlos Alcaraz ponía en juego los 2.000 puntos del campeón. La diferencia entre ambos, tras la final del Masters 1.000 de Cincinnati era de apenas 20 puntos y con los 45 acumulados por ganar en primera ronda, Djokovic pasa a Alcaraz, sin importar lo que ocurra en el resto del evento. Sin embargo, Alcaraz tendría un camino amable tras el US Open para recuperar el cetro, y es que su final de temporada en 2022 estuvo marcado por una lesión abdominal que no le permitió competir en condiciones en los torneos más importantes. Final amable para Alcaraz El murciano solo jugó en Astaná, Basilea y París-Bercy, con un botín total de 360 puntos, mientras que Djokovic, hasta final de año, defenderá las victorias en Tel Aviv, Astaná y las Finales ATP -que además conquistó invicto-, más la final del Masters 1.000 de París-Bercy. Esto es un total de 2.850 puntos. Si no hay descalabro de Alcaraz en Nueva York y si no hay problemas físicos, es factible que el español acabe el año como número uno por segundo curso consecutivo. Una vez superada la primera ronda, Djokovic se medirá en la segunda etapa contra el español Bernabé Zapata, que derrotó en tres sets al invitado local Ethan Quinn. Zapata, cuyo mejor resultado en este Grand Slam es la segunda ronda de 2021, nunca se ha enfrentado antes a Djokovic. El cuadro del serbio hasta cuartos se ha limpiado, además, con dos eliminaciones importantes; la de Felix Auger-Aliassime, que no levanta cabeza y ha perdido ocho de sus últimos diez partidos, y la de Lorenzo Musetti. El canadiense cayó contra Mackenzie McDonald (7-6 (5), 4-6, 6-1 y 6-4), mientras que el italiano no pudo contra el número 171 del mundo, Titouan Droguet y cedió por 6-3, 0-6, 7-6 (5), 6-3 y 6-2.