Djokovic y la lucha contra sí mismo

«¿Qué haces todavía aquí?», preguntó Daniil Medvedev tras perder la final del US Open ante un Novak Djokovic de 36 años. «Seguiré jugando mientras siga ganando», replicó el serbio con su vigésimo cuarto Grand Slam aún caliente bajo el brazo.

Desde hace tiempo, Djokovic ya no pelea contra nadie más que contra sí mismo. Lejos quedaron los debates sobre quién es el mejor de la historia y su comparación con Rafael Nadal y Roger Federer. Es imposible argumentar, con los datos y los títulos en la mano, que Djokovic no es el mejor. Y cualquier atisbo de duda ya se encarga él de despejarla.

Djokovic es el hombre con más Grand Slams, con 24, dos por encima de Rafael Nadal, que volverá el año que viene a la competición, y cuatro más que Roger Federer, retirado desde hace un año. Está igualado con Margaret Court, que consiguió 24 entorchados hace 50 años y la podrá superar en el próximo Abierto de Australia, donde es el rey absoluto con diez títulos.

Además, este lunes comienza su semana 390 como número uno, más que ningún otro tenista, hombre o mujer en la historia. Su defensa del trono no será sencilla, porque de aquí a final de año pondrá en juego 2.850, por los títulos de Tel Aviv y Astaná -que perderá seguro al no jugarse estos torneos-, y las Finales ATP -que ganó invicto. A esto hay que sumar la final de París-Bercy. Sin embargo, el serbio cuenta con la ventaja de que este año habrá gira asiática, por lo que existe un bonus de 1.500 puntos si ganara en Pekín y Shanghái.

En un palmarés como el de Djokovic, el número uno ya queda prácticamente como una anécdota, pero tiene aseguradas 396 semanas como el mejor y si retiene el cetro hasta el próximo 20 de noviembre alcanzará las 400 semanas en lo más alto. Un bonito adorno para el currículum.

Como lo son los 39 Masters 1.000 -tres más que Nadal y once más que Federer-, el hito de ser el único en ganarlos todos y haberlo hecho en dos ocasiones, las rivalidades ganadas al suizo (27-23) y el español (30-29), haber sido el que más cerca ha estado de igualar a Rod Laver, con cuatro años con tres Grand Slams (2011, 2015, 2021 y 2023) y ser el único que ha ganado todos los Grand Slams al menos tres ocasiones.

Esto no implica que no tenga retos aún por cumplir, como despegarse de Federer y tener más títulos de maestros que nadie -están empatados a seis-, alcanzar los 109 títulos de Jimmy Connors, uno de los récords más difíciles, -tiene 96- y conseguir una medalla olímpica que decore su vitrina. Desde su primera participación en Pekín 2008, Djokovic acumula un bronce en la cita china, dos cuartos puestos, en Londres 2012 y Tokio 2016, y una primera ronda en Río de Janeiro. París 2024, con el torneo en el recinto de Roland Garros, es una motivación más para que Djokovic no cuelgue la raqueta.

Pero sin una generación capaz de desplazarle, el serbio no tiene ninguna razón para irse en el horizonte. Siempre y cuando le aguante un cuerpo que se ha reimaginado con los años y que dejando a un lado la operación en el codo en 2017, apenas ha sufrido problemas graves. «Mientras siga ganando, no voy a dejar esto», aseveró el serbio, cuya próxima parada es esta semana, sin descanso, en la fase de grupos de la Copa Davis. Ahí, Djokovic liderará a Serbia en un grupo en el que se enfrentará a España, Corea del Sur y República Checa. Con un título en 2010, Djokovic también tiene sellado el pasaporte de la Davis, pero estará en Valencia con los suyos.