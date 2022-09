Tercera ronda Alcaraz eleva el nivel hacia octavos El murciano, agresivo y preciso ante Boorksby, repite presencia en esta eliminatoria en el US Open

Le hacía falta un partido así a Carlos Alcaraz para empezar a verse candidato a este US Open. Un partido agresivo, en el que pudo dominar, en el que supo que la iniciativa estaba en su raqueta y en el que derrotó con claridad a un tenista peligroso como Jenson Brooksby (6-3, 6-3 y 6-3) para avanzar hacia los octavos de final del torneo neoyorquino.

Alcaraz, con una nómina de 43 golpes ganadores, dio un recital en su tercer encuentro seguido en la Arthur Ashe, la pista central del US Open. Fue una exhibición de poderío del murciano, que venía de dos primeras rondas irregulares, con muchas dudas ante tenistas inferiores a él, y que se quitó los fantasmas de encima con su mejor actuación en Nueva York hasta la fecha.

Un encuentro que puso de manifiesto las grandes armas con las que cuenta el tenista de El Palmar y que le sirvieron para desarbolar a un Brooksby que tiene la vitola de ser de los tenistas más desesperantes del circuito. No en vano aterrizó en esta tercera ronda tras eliminar a uno de los tapados del torneo, el croata Borna Coric, reciente campeón en el Masters 1.000 de Cincinnati. Coric se quejó amargamente en su derrota de las continuas celebraciones del estadounidense, que no tuvo tiempo para sacar el puño ante un Alcaraz desatado.

El murciano, con el plan muy claro, optó por avasallar al americano a base de 'winners'. Fallar estaba permitido, porque el objetivo era no dar excesivo ritmo a Brooksby y que no encontrara el tenis con el que se encuentra cómodo; el de pasar bolas desde el fondo y aguantar siempre una pelota más. Alcaraz cometió hasta 33 errores no forzados, demasiados en cualquier otro escenario, pero necesarios en un encuentro como el que iba a plantear Brooksby.

A base de atacar, Alcaraz rompió la resistencia de su rival desde los primeros compases y completó hora y media de tenis prácticamente perfecta. Solo tuvo una desconexión a mediados del segundo set que le costó un servicio, pero que arregló en el siguiente juego y aceleró para imprimir un doble 6-3. Tenía el partido controlado y comenzó el tercer parcial con 40-15 al servicio. Fue ahí cuando tuvo otro cortocircuito, esta vez de mayor gravedad, puesto que perdió tres juegos seguidos, con un parcial de doce puntos a uno.

El 3-0 de Brooksby, que se montó además en un público deseoso de que el partido se alargara, fue un aviso para que Alcaraz despertara. Y lo hizo sin titubear. Recuperó el mano inmediatamente y empezó a rascar juegos uno por uno hasta neutralizar la ventaja del estadounidense.

No paró Alcaraz con el 3-3. Su resurgimiento continuó desde ahí y hasta sumar un parcial de 6-0 con el que cerró el partido. Por el camino dejó algunos de los mejores puntos del partido y un regusto muy dulce que le repone la confianza de cara a las etapas más importantes del torneo. Por segunda vez en su carrera, el murciano estará en la segunda semana del US Open y aspirará a, como mínimo, igualar los cuartos de final del año pasado.

El siguiente rival de Alcaraz saldrá del duelo que disputan el croata Marin Cilic, al que venció recientemente en Cincinnati, y el británico Dan Evans, al que ha derrotado en su único enfrentamiento, el año pasado en Viena.