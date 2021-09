Badosa cede ante su bestia negra en Nueva York

Paula Badosa ya tiene su bestia negra particular. La rusa Varvara Gracheva le apeó por segundo año consecutivo del Abierto de los Estados Unidos (6-4 y 6-4) con una derrota que termina con la participación de Badosa este año en los Grand Slams. La jugadora española, que antes de esta edición nunca había ganado un partido en Nueva York, adoleció la carga de partidos de la temporada (48 partidos jugados) y no pudo imponerse a la rusa, que necesitó de dos roturas en los momentos decisivos para llevarse el gato al agua.

Badosa tuvo problemas sobre todo al servicio y no pudo mostrar el ritmo que le ha llevado a tener la mejor temporada de su carrera. Cedió el servicio en el décimo juego del primer y el segundo set y se despidió de un US Open ante la misma rival que el año anterior, aunque aquella vez fue en primera ronda. Pese a recuperar un 4-1 en contra en el segundo parcial, Badosa sucumbió cuando estuvo al borde del precipicio y no podrá seguir asombrando en el US Open.

Así se cierra un año en los Grand Slams en el que Badosa perdió en primera ronda de Australia, hizo cuartos de final en Roland Garros, tercera ronda en Wimbledon y segunda aquí en Nueva York. Junto al título de Belgrado, la española ha escalado hasta el puesto 26 del ránking e intentará seguir mejorando en la recta final de la temporada. Esta derrota, eso sí, daña sus opciones de clasificarse para las WTA Finals (cuya disputa aún está en duda), ya que se encuentra a poco más de 500 puntos del puesto octavo de la carrera Shenzhen.

Sara Sorribes sí que rompió su techo en este Grand Slam y es que por primera vez en su carrera pisará la tercera ronda en un 'major'. La número 41 del mundo sigue de dulce en este final de temporada y derrotó a Su-Wei Hsieh por 6-1 y 6-3 en apenas una hora y 20 minutos. La española aún no ha cedido un solo set y confirma de este modo su gran estado de forma, tras las semifinales en Cleveland, los cuartos de final en Montreal y tras vencer a Ashleigh Barty, número uno del mundo, en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Sorribes, que estuvo genial al resto generando 15 bolas de rotura frente a Hsieh, se enfrentará en tercera ronda ante la sensación británica del 2021, Emma Raducanu. Procedente de la previa, la jugadora de 18 años y ubicada en el puesto 150 del ránking aún no ha cedido un set en este torneo y se impuso a la china Shuai Zhang por 6-2 y 6-4. La británica saltó a la palestra en el pasado Wimbledon, donde escaló hasta los octavos de final antes de retirarse por un problema respiratorio. El duelo de tercera ronda será el primer choque entre Sorribes y Raducanu en su carrera.