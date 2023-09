Alcaraz barre a Arnaldi y ya está en cuartos

Carlos Alcaraz suma y sigue. El tenista de El Palmar solventó el duelo de octavos de final ante el italiano Matteo Arnaldi con una contundente victoria por 6-3, 6-3 y 6-4 para plantarse en los cuartos de final del US Open, donde el murciano ya espera al ganador del duelo entre Alexander Zverev y Jannik Sinner.

El murciano volvió a dar un recital de dejadas, subidas a la red y toda clase de puntos inverosímiles. Lideró la contienda en todo momento y apenas dio opciones al joven jugador italiano, que solo pudo arrebatarle el servicio al murciano en una sola ocasión durante el tercer set. Una tercera manga que parecía un 'déjà vu' del duelo de tercera rodna entre el español y el británico Dan Evans, pero en esta ocasión, Alcaraz reaccionó a tiempo para cerrar el encuentro por la vía rápida.

Tras el partido, Alcaraz habló sobre el aparatoso vendaje que llevaba en su muslo izquierdo y que no ha pasado inadvertido: «Hay pequeñas molestias y hay que cuidarlas. Los partidos en Grand Slams son muy exigentes y vamos con precacución. De momento no hay nada de qué preocuparse», aseguró el murciano, que llega a cuartos de final del US Open lanzado y con el objetivo de reeditar la final de Wimbledon ante Djokovic en la Arthur Ashe de Nueva York.