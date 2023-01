Djokovic agiganta su leyenda en Australia

Novak Djokovic vuelve a hacer historia en Melbourne. El tenista serbio escribe de nuevo su nombre en letras de oro al conquistar su décimo Abierto de Australia tras vencer a Stefanos Tsitsipas en tres mangas (6-3, 7-6 y 7-6). Un encuentro de trámite y dominado de principio a fin por el tenista de Belgrado, que ha disputado 10 finales en Australia y ha ganado todas, dejando un aura de invencible que difícilmente volveremos a ver en ningún jugador.

Ni siquiera Rafa Nadal en la Phillipe Chatrier tiene una estadística tan demoledora como Djokovic en la Rod Laver Arena. El serbio además será número uno del mundo desde este lunes en detrimento de Carlos Alcaraz, que bajará hasta la segunda posición del ranking. Tsitsipas, que también se jugaba el número uno, se coloca tercero.

Con la consecución del torneo en tierras australianas, Djokovic iguala a Rafa Nadal en número de Grand Slams, con 22. Para el serbio, el desglose de grandes se compone de 10 Abiertos de Australia, 7 Wimbledon, 3 US Open y 2 Roland Garros. En cambio, el español cuenta con 14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon y 2 Abiertos de Australia. La lucha por ser el mejor de la historia está en su punto álgido, con ambos tenistas en el ocaso de su carrera y con la mirada puesta en los próximos Grand Slams, que serán decisivos para conocer por qué lado se decanta la balanza. Lejos queda ya el que para algunos ha sido el mejor tenista de la historia, Roger Federer, que con sus 20 Grand Slams se sitúa en el tercer escalón del podio en cuanto a torneos se refiere.

Para Nadal, sus principales opciones de agrandar su vitrina de Grand Slams pasan por Roland Garros, pero para ello debe recuperarse físicamente de su lesión en el psoas ilíaco, algo por desgracia normal para el balear, que ha tenido que lidiar muchas veces con esta situación en una carrera que se ha visto lastrada por las molestias físicas.

Mientras que Djokovic, físicamente mejor y con la inyección de moral que supone conquistar su décimo Abierto de Australia, tiene grandes opciones en Wimbledon y en el US Open, donde será el máximo favorito, sin dejarle fuera de la ecuación en un Roland Garros que ha ganado en dos ocasiones. El serbio, un año menor que Nadal y menos mermado en el aspecto físico, tiene todo de cara para acabar su carrera como el tenista con más Grand Slams en sus vitrinas y por tanto, ser considerado como el mejor de todos los tiempos.

Su 22º Grand Slam llega para Djokovic tras su año más complicado como tenista, sobre todo fuera de las canchas. El serbio no disputó el Abierto de Australia 2022 al ser deportado del país por no estar vacunado contra la Covid-19. En un primer momento se le otorgó una exención médica, pero a su llegada a Melbourne fue retenido y posteriormente deportado por motivos sanitarios. Djokovic llegaba a ese torneo también como máximo favorito al título. Caprichos del destino, ese Abierto de Australia lo acabó conquistando Rafa Nadal. Tampoco participó en el US Open ganado por Carlos Alcaraz por el mismo motivo.

Final descafeinada y por la vía rápida

Con la lucha por los Grand Slams y el número uno del mundo en juego, Djokovic, de menos a más en el torneo, saltaba a la Rod Laver Arena sin el aparatoso vendaje en el muslo izquierdo que le ha acompañado durante todo el campeonato, en una posible declaración de intenciones de que esas molestias en el isquiotibial no serían excusa para no ir con todo a la final. No tardó el serbio en romper el servicio de Tsitsipas. En el cuarto juego del primer set consiguió arrebatarle el saque y mantuvo esa ventaja para llevarse la primera manga por 6-3.

El segundo set fue distinto. El griego subió el nivel y se decidió todo en el 'tie-break', donde Djokovic, que tuvo algunas dudas e incluso salvó dos bolas de set para el heleno, estuvo más acertado para llevarse la segunda manga y encarrilar la final a su favor. Tsitsipas, que tuvo sus opciones, volvió a fallar en el aspecto mental cuando podía agarrarse al encuentro.

El tercer parcial siguió los derroteros del segundo, con ambos tenistas muy sólidos con su servicio y con pocos errores no forzados. Se volvió a decidir en otro 'tie-break' en el que de nuevo Djokovic superó a Tsitsipas en el aspecto psicológico para cerrar la final en menos de tres horas. Es la segunda final de Grand Slam que pierde el heleno ante el serbio y el balance entre ellos queda en 11-2 a favor del tenista de Belgrado.

28 victorias consecutivas para Djokovic en Australia e invicto en el primer Grand Slam del año desde 2018. Un dato que resume la hegemonía oceánica del serbio, que tiene en su mano ser el tenista más laureado de la historia.