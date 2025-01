Sabalenka - Keys, en directo

Con 26 años, Sabalenka está en la plenitud física de su carrera, así que tiene años que dejar huella en el tenis mundial. Su rival será la americana Madison Keys, de 29 años. Actualmente está dentro del top-20, pero nunca ha ganado un título de los grandes (apenas fue finalista en el US Open de 2017). No es, por tanto, favorita hoy, aunque quizá Swiatek no opine lo mismo...