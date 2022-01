Nadal sobrevive a un desempate histórico

Un 'tie break' de 28 minutos y 40 segundos dio el primer set a Rafael Nadal ante Adrian Mannarino. Hay sets que han durado menos que ese desempate. Hay partidos que no han llegado ni a los 25 minutos de duración. Fue el 'tie break' más largo de la carrera del español. «El más loco que he tenido», dijo después de apuntárselo por 16 a 14 y de superar a Mannarino (7-6 (14), 6-2 y 6-2) para meterse por décimo cuarta vez en los cuartos de final del Abierto de Australia.

Sin hacer mucho ruido, Nadal se ha metido entre los ocho mejores de Melbourne y tiene a tiro de tres victorias el vigésimo primer Grand Slam. Su cuadro se ha abierto con la expulsión de Novak Djokovic y eliminaciones como las de Hubert Hurkacz y Alexander Zverev y su nivel da muestras de optimismo de cara a los partidos más importantes.

«Antes de empezar el torneo dije que yo no era candidato. Tenía que ser realista sabiendo de dónde venía y las circunstancias. Añadí que en el deporte las cosas cambian muy rápido. Lo que ocurre hoy o lo que parece, dentro de unos días puede parecer otra cosa. Ahora estoy en una posición mejor de lo que estaba aquel día en previo al torneo, sin ninguna duda. Dicho esto, no soy muy de hablar de si me considero o no candidato. Aquí manda el juego, es el que va a dictaminar, y el físico», aseveró Nadal después de pasar el test de Mannarino.

El francés es uno de los jugadores más peculiares del circuito, con un tenis delicado y poco ortodoxo, lo que llevó a Nadal a tardar en descifrar su juego. El primer set llegó empatado al 'tie break', pero no se podía anticipar lo que iba a pasar a continuación. Mannarino empezó arriba 0-3 y 2-4, pero se desinfló. Nadal remó hasta el 6-4 y dispuso de sus dos primeras bolas de partido. No aprovechó ninguna. Se estabilizó el juego y se sucedieron las oportunidades. Una para Mannarino, tres para Nadal. Todas al limbo y 11-11. Tuvo otras tres pelotas de set el francés y Nadal, como una locomotora, las solventó todas hasta el 14-14, donde imprimió su triunfo.

Era solo el final del primer set, era solo la terminación a 28 minutos y 40 segundos de sufrimiento, pero fue la sentencia. Mannarino ya no se recuperó del golpe. Nadal se hizo con los dos siguientes sets por idéntico 6-2 y cerró su pase a la ronda donde más veces ha caído en Australia.

Hasta en siete ocasiones ha cedido en los cuartos de final. Una de las más dolorosas el año pasado, cuando Stefanos Tsitsipas le remontó dos sets en contra. Ahora se verá las caras con Denis Shapovalov, que eliminó por sorpresa a Zverev (6-3, 7-6 (5) y 6-3). Será el quinto enfrentamiento oficial entre ambos, con tres victorias para Nadal y una para Shapovalov. Sin embargo, el canadiense venció a Nadal en la exhibición de Abu Dabi hace un mes.

En el cuadro femenino, España se quedó sin representación después de que Paula Badosa cayera con claridad ante Madison Keys (6-3 y 6-1). La española, campeona en Sídney la semana pasada, apuntó haber estado cansada ante la estadounidense, a la que aun así consideró mejor en el partido.