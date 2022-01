Nadal es una fiera

Rafael Nadal solventó su ronda maldita en Melbourne. Esa en la que ha caído en siete ocasiones, más que en ningún otro Grand Slam. Pero los cuartos de final no fueron un paseo para el manacorense, fue su test más duro desde que aterrizase en Australia hace varias semanas. Denis Shapovalov, el último zurdo en ganarle en el circuito, llevó al límite de los cinco sets al balear y le puso en la misma tesitura que el año pasado, cuando le remontó Stefanos Tsitsipas. Pero Nadal escapó, escarbó un triunfo (6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3) que le mete en semifinales, a dos partidos tan solo del título. A dos victorias de convertirse en el tenista en la historia con más Grand Slam ganados. A dos pasos del 21. Una locura.

Y eso que Shapovalov estuvo muy cerca de dar otra sorpresa. El canadiense guarda una bonita historia con Nadal, al que hizo de recogepelotas en el Masters 1.000 de Canadá 2008, para nueve años después vencerle en el torneo y para ahora disputar contra él sus primeros cuartos de final en Melbourne. Pero había llovido muchos desde aquello y siempre que se enfrentaron en partido oficial, la victoria fue para el español.

Así lo reflejaron los dos primeros sets, muy inclinados para Nadal, que explotó los agujeros en el revés y la inconsistencia del canadiense, que estaba desesperado por el tiempo que Nadal se tomaba entre set y set y entre saque y saque. «Esto está corrupto», llegó a decir. Y Nadal a lo suyo, ventaja de dos sets a cero y partido casi ganado.

Comenzaron entonces los problemas. Todo se igualó y Shapovalov aprovechó sus primeras oportunidades. Recortó la distancia y Nadal se empezó a encontrar mal. Un problema estomacal redujo el ritmo del español, que necesitó atención médica y que cedió también el cuarto parcial. Fantasmas del pasado, en 2021 Tsitsipas estuvo en la misma situación y culminó la remontada.

Nadal ahorró fuerzas, se dosificó tras conseguir el primer 'break' del set. No necesitaba más al resto, todos sus esfuerzos tenían que concentrarse en sacar adelante sus servicios. Y lo hizo sin sobresaltos. Desde el 3-0, no experimentó ninguna pelota de rotura en contra. «No sé ni cómo he remontado. Estoy destrozado», apostilló el español, que ahora tendrá dos o tres días de descanso hasta la disputa de las semifinales.

«No sé si estaré recuperado para las semifinales, tengo días por delante, pero ya no tengo 21 años. Estoy muy contento por dónde estoy, creo que en este par de días podré recuperarme bien también. Estoy jugando bien. Es posible que mañana descanse y el jueves entrene. Hace unos meses no sabía si podría volver a jugar y ahora mira».

Ahora Nadal espera rival, que saldrá del enfrentamiento entre Gael Monfils y Matteo Berrettini. Es el primer clasificado para semifinales y con este triunfo mejora su actuación del año pasado, lo que le permite sumar 240 puntos al casillero y afianzarse en la quinta plaza, con Tsitsipas, cuarto del ránking, aún muy lejos.