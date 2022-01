Final Nadal: «Hace mes y medio no sabía si iba a volver a jugar» «No sabéis cuánto he luchado por estar aquí», señaló el tenista español tras su triunfo en el Abierto de Australia, en una final que fue «uno de los partidos más emocionantes» de su carrera

Ningún tenista ha conquistado tantas veces un trofeo de Grand Slam como Rafa Nadal. Ya son 21 instantáneas del tenista español con uno de los cuatro más deseados en su haber. Sin embargo, este Open de Australia 2022 que le convierte en el mejor de la historia tiene mucho de especial. Lo es por superar a Novak Djokovic y Roger Federer, pero sobre todo por conseguirlo después de meses de incertidumbre, en los que incluso llegó a dudar de la continuidad de su carrera.

«Es simplemente increíble. Hce un mes y medio no sabía si iba a poder volver a jugar al tenis de nuevo y hoy estoy aquí, con este trofeo», rememoraba el balear, exhausto por el titánico esfuerzo en una final de más de cinco horas ante Danil Medvedev, uno de los tenistas más en forma del momento, llamado a dominar los próximos años del tenis mundial. «No sabéis cuánto he luchado por estar aquí», aseguraba a continuación el tenista más laureado de todos los tiempos.

«Ha sido uno de los partidos más emocionantes de mi carrera deportiva. El gran apoyo que recibí durante estas tres semanas permanecerá en mi corazón para el resto de mi vida», explicó Nadal en un guiño a un público que en su mayoría brindó su apoyo al español frente a Medvedev y que no veía al 21 veces ganador de Grand Slam levantar el trofeo en Melbourne desde 2009.

También tuvo Nadal palabras de reconocimiento para Medvedev, un rival de enorme entidad, que le llevó al límite en pos de su segundo Grand Slam consecutivo, tras conquistar el US Open en 2021. «Sé que es un momento difícil, Danil. Eres un campeón increíble. He estado en esa posición un par de veces en este torneo, he tenido oportunidades de llevarme el trofeo, pero no tengo ninguna duda de que vas a lograr este trofeo. Compartir pista contigo es un honor», le dijo el campeón a su gran rival en una final para la historia.