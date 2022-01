Medvedev, el mejor de los mortales

Daniil Medvedev señala a la grada tras derrotar a Stefanos Tsitsipas. / Martin Keep (Afp)

Después de años aguantando las idas y venidas de la 'Next Gen', la hornada de tenistas llamada a desbancar a Roger Federer, Novak Djokovic y Rafa Nadal, apareció Daniil Medvedev para apartar a todos los jóvenes de un plumazo. El ruso es el próximo gran talento del tenis. El más que probable futuro número uno del mundo. Va camino de convertirse en el primer número uno distinto a Nadal, Federer, Djokovic y Murray desde Andy Roddick en febrero de 2004.

Es el menos ortodoxo de todos y el más vacilón. Solo hay que ver sus actuaciones ante el público en estas dos semanas. Cuando le tocó jugar en segunda ronda contra Nick Kyrgios dijo que los que le abucheaban entre saque y saque tienen «bajo cociente intelectual». Le cayeron críticas. Después de levantar un punto de partido ante Felix Auger-Aliassime, dijo que en ese momento pensó en «¿qué hubiera hecho Novak (Djokovic)?» para, acto seguido, reírse y recibir los abucheos del público. Los calmó mencionando a Rafa y a Roger también. Y tras las semifinales, para rizar el rizo, Jim Courier, a pie de pista, le preguntó si vería la final entre Ashleigh Barty, heroína local, y Danielle Collins. «Uf, a esa hora normalmente ceno», dijo el de Moscú. Reprimenda de la grada. Courier, entre risas, se apresuró: «Intento que arregles tus problemas con la grada, pero no ayudas». Y Medvedev tuvo que comprometerse a ver el partido desde el móvil.

Su carisma es uno de los mayores atractivos del circuito actual, aunque esto no le exime de polémicas como la vivida con el juez de silla español Jaume Campistol. No todo son risas. Tras perder el segundo set contra Stefanos Tsitsipas en las semifinales del Abierto de Australia, Medveded, furioso, se dirigió a Campistol: «No para de hablar con su padre. ¿No lo ves? Eres malísimo», empezó. «Mírame a la cara cuando te hablo. ¿Cómo puedes hacerlo tan mal en una semifinal de Grand Slam?», añadió, lo que le valió una advertencia por parte del árbitro.

Medvedev no tiene problemas en tener a la grada en contra y sabe que este domingo la situación puede repetirse de nuevo. «Ya tuve que jugar contra un tenista a punto de conseguir los 21 Grand Slams. Seguro que Rafa no se pudo despegar de la tele aquel día. Estoy convencido de que Novak no se perderá la final», aseveró.

En su raqueta y sus golpes extraños, Medvedev tiene la llave para decidir si abrir o no la puerta al mejor de la historia. Se la cerró en la cara a Djokovic en Nueva York y puede dar la puntilla a Nadal en Melbourne. No dudará.