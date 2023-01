Djokovic: «Es la victoria más grande de mi vida»

«Novak, no sé qué decir. Todo lo que has conseguido habla por sí solo. Enhorabuena. Admiro todo lo que has hecho por nuestro deporte, me haces un mejor jugador en pista. He trabajado toda mi vida para jugar este tipo de partidos. Es el más grande que jamás haya cogido una raqueta. Me gustaría agradecerte por mejorar nuestro deporte», se rendía en elogios Tsitsipas al hablar sobre el diez veces campeón del Abierto de Australia.

Djokovic, pletórico y emocionado tras conquistar su 22º Grand Slam en el país que le deportó solo 12 meses antes, tuvo también palabras de elogio hacia su rival: «Primero, quiero decir que me emocionan las palabras de Stefanos. Gracias por ser tan amable y respetuoso. En la pista somos competidores, pero eso no significa que no nos respetemos entre nosotros. Enhorabuena por el torneo».

El año pasado, el serbio no pudo disputar el torneo por no estar vacunado contra la Covid-19, y pese a ser el máximo favorito al Abierto de Australia y al US Open, tuvo que decir adiós a ambos torneos. Ahora, con el trofeo autsraliano en sus manos, el serbio explicaba: «ha sido uno de mis torneos más complicados que he jugado en mi vida, sin haberlo jugado el año pasado. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho que me sienta cómodo en Melbourne y Australia. Hay una razón por la que he jugado mi mejor tenis en esta pista. Este sea probablemente la victoria más grande de mi vida teniendo en cuenta las circunstancias», sentenciaba Djokovic, que con este triunfo iguala los 22 Grand Slams de Rafa Nadal y pone la lucha por el mejor de todos los tiempos en ascuas.

El propio serbio lució una chaqueta con el número 22 en el pecho para conmemorar su igualada en 'majors' con el manacorí, al que las lesiones le volvieron a frenar una vez más y que fija su objetivo principal en llegar en condiciones de competir a Roland Garros, torneo que ha conquistado 14 veces.

En su faceta de comunicador, Djokovic también es un fuera de serie, y se acordó de dar un consejo a los niños que sueñan con algo grande en países como el suyo: «para aquellos jóvenes que estén viendo este partido, soñad a lo grande. No importa de dónde vengas, cuantos más retos tengas, más fuerte serás. No dejes que nadie te impida soñar, aunque solo encuentres a una persona que crea en tu sueño», explicó Djokovic, con la Rod Laver Arena fundida en aplausos hacia él.