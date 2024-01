El cañón de Zverev termina con Alcaraz en Australia

Carlos Alcaraz, tras regalar su toalla a la grada, encaró con gesto serio el túnel de vestuarios. A su derecha desfilaban los nombres de Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, con los años en los que fueron campeones. Alcaraz se fue de la pista sabiendo que este año no podría inscribir su nombre ahí, que tendrá que esperar por lo menos una temporada más y que, por alguna razón que desconoce, su partido ante Alexander Zverev (6-1, 6-3, 6-7 (2) y 6-4) es de los peores que ha jugado en su carrera en Grand Slam.

El oasis y conato de remontada que supuso la recta final del tercer set, cuando Zverev pasó de sacar para ganar el partido a embarcarse en un cuarto set, no pudo ocultar un partido pobre, mal ejecutado tácticamente y en el que dio la sensación de que el que acumulaba cuatro horas en pista más que su rival era el español, no el alemán.

Alcaraz pasó set y medio vagando por la pista, estando, pero sin estar y a merced de un Zverev que estaba haciendo el mejor partido al servicio de su carrera. Hasta mediados del tercer set, cuando ya tenía el partido en el bolsillo, apenas había jugado seis puntos con segundo saque. Una barbaridad a la que acompañó que entre el primero (6-1) y el segundo set (6-3) solo perdió seis puntos con el servicio.

El alemán era un cañón y Alcaraz no tenía nada para replicarle más allá de la épica y el coraje. Dos buenos ingredientes, pero, como quedó demostrado, no suficiente para ganar unos cuartos de final de un Grand Slam cuando el tenis no acompaña.

Poco amigo de la solidez y del pulso firme, Zverev tembló cuando sacó para partido. Cometió tres errores que le dejaron en bandeja el 'break al español con 6-1, 6-3 y 5-3, y le pasó por encima un tornado en el desempate. Alcaraz hizo siete puntos seguidos en el 'tie break' y apuntó a la primera remontada de su vida de dos sets en contra.

Al otro lado, Zverev, al que solo le ha ocurrido una vez en su carrera y fue en el partido más importante que ha jugado, en la final del US Open en 2020 contra Dominic Thiem.

El alemán, además, tuvo que ser atendido por un problema en los pies y se le vio cojeando en varias ocasiones en el cuarto set: «Tengo sangre debajo de las uñas, cada vez que corro vuelve el dolor», admitió tras la victoria.

Pese a que la inercia jugaba a su favor, Alcaraz volvió al tenis vulgar de los dos primeros sets y dejó que Zverev le rompiera en dos ocasiones. La primera fue reparable, la segunda, mortal. El germano no repitió los nervios de hacía una hora y por primera vez en su carrera derrotó a un 'top 5' en Grand Slam.

Alcaraz, resignado pero triste, encaró el túnel de vestuarios entre la ovación de la Rod Laver. Su primera incursión importante en Australia, la primera desde que ganó un Grand Slam y se hizo número uno, terminó mucho antes de lo deseado y con un nivel no aceptable para las pretensiones del murciano.

Con el español fuera, Medvedev se enfrentará en las semifinales a Daniil Medvedev, que se llevó una maratón de cuatro horas ante el polaco Hubert Hurkacz por 7-6 (4), 2-6, 6-3, 5-7 y 6-4.

«Me ha pateado el culo muchas veces últimamente», reconoció Zverev, que ha perdido seis de los últimos siete partidos ante el ruso. «Quizás esta sea el sitio donde cambie».