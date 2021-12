Nadal vuelve con derrota aunque buenas sensaciones

Hubo que esperar más de tres meses y medio para volver a ver a Rafael Nadal en una pista de tenis. No pudo ser un retorno perfecto, con un triunfo, como a él le gustaría, pero sí fue un partido, el de las semifinales de Abu Dabi contra Andy Murray (6-3 y 7-5), que sirvió para comprobar que el español está a buen nivel tras haber estado casi medio año sin competir.

Desde que Nadal perdiese en las semifinales de Roland Garros solo ha disputado tres partidos, dos en Washington y el de ayer en Abu Dabi. La lesión en el pie ha atormentado a un tenista que ha medido muy bien sus pasos para no forzar, pese a ser año de Juegos Olímpicos y la última Copa Davis en Madrid, y por eso escogió un torneo de exhibición que conoce muy bien.

El balear pasó unos días en Kuwait, entrenando y visitando la academia que posee en el país, antes de trasladarse a Emiratos Árabes Unidos, donde buscaría ganar este torneo por sexta vez. La ausencia de Dominic Thiem en el cuadro restaba algo de atractivo a la competición, pero la gran estrella era Nadal, como lo demostró el público, con numerosas pancartas de su ídolo.

El partido, pese al carácter amistoso, era también especial y es que era la primera vez desde 2016 que Nadal y Murray se veían las caras. La primera desde que el británico inclinara al español en las semifinales del Masters de Madrid. Nadie anticipaba entonces que tardarían casi cinco años en volver a competir el uno contra el otro.

Murray, que llegaba tras la noticia de la cancelación de su torneo de exhibición la semana que viene en Escocia por un caso de covid, venía con algo más de ritmo ya que este jueves se impuso a su compatriota Dan Evans. Y se encargó de hacérselo pagar a Nadal, al que se le vio bien, aunque con algunos fallos típicos de estar falto de ritmo.

El español apenas generó dos puntos de rotura sobre el saque de Murray, mientras que este disfrutó de siete y aprovechó dos. Hubo intercambios bonitos, momentos para ambos jugadores, pero con una rotura en el primer parcial y otra en el segundo, el escocés se llevó el gato al agua. «Hacía mucho tiempo que no jugábamos entre nosotros. Estoy muy contento de haber jugado contra él a este nivel por todo lo que ha pasado. No ha sido el mejor partido para mí, pero hacía mucho tiempo que no competía. He tenido muchas sensaciones positivas», dijo Nadal tras la derrota.

Pese a haber caído en semifinales, Nadal tendrá hoy otra oportunidad de seguir cogiendo ritmo de cara a la gira australiana. El manacorense se enfrentará al canadiense Denis Shapovalov, que perdió en la otra semifinal contra el ruso Andrey Rublev. Murray se enfrentará en la final del torneo que ya ganó en 2014 al propio Rublev.