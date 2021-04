Trofeo Conde de Godó Nadal resiste y gana el decimosegundo Godó El español salva un punto de partido y se impone a un gran Tsitsipas para ganar tres años después en Barcelona Rafa Nadal celebra su triunfo en el Godó. / josep lago / afp ENRIC GARDINER Domingo, 25 abril 2021, 19:14

Amenazó Stefanos Tsitsipas con acabar con el impoluto reinado de Rafael Nadal en Barcelona. Le presionó como no había hecho nadie en las anteriores once finales que ha jugado aquí el balear. Demostró, con un revés plástico y una determinación de filósofo griego, que podía poner contra las cuerdas al señor de la tierra batida. Nadal aguantó el chaparrón y emergió en cuanto tuvo oportunidad, salvando incluso un punto de campeonato por el camino. En su torneo, en su pista, en su reino, Nadal flirteó con la derrota, pero terminó siendo el mejor. Victoria ante Tsitsipas (6-4, 6-7 (6) y 7-5) y decimosegundo trofeo en el Conde de Godó, el primero del año.

Después de lo ocurrido en Montecarlo y sabiendo que Tsitsipas ya le derrotó este año en Australia -remontando dos sets en contra-, Nadal, consciente de la dificultad del duelo que tenía por delante, pasó la presión al otro lado de la pista. «Seguramente sea él el favorito», reflexionó el español en la previa. Y el heleno saltó a la arena con esa creencia grabada en la raqueta. Apareció confiado en revertir su última final aquí, en 2018, cuando Nadal le pasó por encima. Durante muchos minutos, estuvo a la altura. No solo a la altura, muy por encima. Con un nivel excelso, de lo mejor que se ha visto en toda la semana en Barcelona, desacreditó a Nadal. Puso en peligro su récord de once finales jugadas y once finales ganadas en esta pista.

Se colocó 3-1 arriba, con un juego impecable, y tuvo oportunidades para marcharse hasta el 4-1. Nadal, con corazón, resistió y volvió. Igualó el partido jugando muy atrás, contraatacando, poniendo la cara. Elevando su juego hasta el 4-4, salvando tres pelotas de rotura y quebrando en el décimo juego. Le había arrebatado al griego un set en el que su rival había sido el mejor el 90% del tiempo.

La final se inclinaba lentamente hacia el lado español. Sí, volvió a salir Tsitsipas más fuerte en el segundo, una vez más empujando, una vez más presionando. Sus golpes rompían la armadura de Nadal, pero este aguantaba para cuando bajara el nivel poder colarse por los pocos huecos que dejaba el de Atenas. Como en el primer parcial, Tsitsipas se adelantó por 3-1, pero poco a poco dejó escapar la ventaja, Nadal igualó y en el décimo juego, el psicológico, dispuso de dos bolas de partido. Parecía hecho, pero resurgió el griego, quien puso el 5-5 y tuvo un 0-40 al siguiente juego para dar la sorpresa. Resistió Nadal, las salvó todas y encaminó el encuentro hacia un 'tie break' donde Tsitsipas igualó la final aprovechando una inoportuna doble falta del español. El segundo set que perdía Nadal en una final en Barcelona, tras el que cedió ante Ferrer en 2008.

Era el quinto desempate consecutivo que perdía Nadal, que no gana uno desde el Masters 1.000 de París el año pasado. Con la pérdida del set, se diluyó la combatividad y reinaron los servicios, hasta el décimo juego, cuando el manacorense salvó un punto de partido en contra con el saque. Contraatacó rompiendo el siguiente servicio de Tsitisipas y, ahora sí, al tercer punto de campeonato propio, cercenó el partido tras más de tres horas y media de pelea.

Nadal se convirtió así en doce veces ganador en Barcelona, la plaza que más le ha visto morder plata después de París, donde ha ganado trece veces Roland Garros, y por delante de Motecarlo (11) y Roma (9). El triunfo, el primero del año tras los cuartos de final en Australia y Montecarlo, le permite ascender hasta el segundo puesto del ranking ATP, por encima de un Daniil Medvedev que queda 110 puntos por detrás. La siguiente parada, la penúltima antes de Roland Garros, será el Masters 1.000 de Madrid, un torneo que Nadal no gana desde 2017 y en el que Novak Djokovic, que no pudo alcanzar la final de Belgrado, defiende título.