Nadal, en la convocatoria de Copa Davis

El capitán español de Copa Davis, Sergi Bruguera, anunció la convocatoria en la sede del Consejo Superior de Deportes en Madrid, acompañado por su presidente, José Ramón Lete, y por el presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz.

Bruguera aseguró que las conversaciones son constantes con Nadal para seguir la evolución de la lesión en el psoas ilíaco de su pierna derecha producida en Australia y repetida en el torneo de Acapulco (México), de la que “cada vez está mejor”.

“Está saliendo bien de la recuperación, cada vez yendo a más, mejor de forma, y todavía queda semana y media hasta que empiecen los partidos”, señaló el capitán.

No obstante, Bruguera no quiso confirmar si participará o no en los partidos clave de la eliminatoria. “No voy a confirmar ningún jugador ni dar ninguna pista de quien va a jugar. Hasta el jueves no haré el equipo, pero todos los puntos son importantes y así se sacarán la eliminatoria”, añadió.

Respecto al conjunto alemán, el capitán español señaló que la duda es si jugará el número 31 del mundo Philipp Kohlschreiber, lo cual “cambiaría mucho” la eliminatoria.

Además, recordó que el teutón es “un buen equipo”, con el número 5 mundial Alexander Zverev, su hermano Mischa (53 del mundo), Jan-Lennard Struff (58) y Tim Puetz (293).

“Jugando en casa nosotros somos una gran potencia, pero Alemania es el equipo más difícil para recibirlo. Será una eliminatoria complicada”, añadió.

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, se mostró “seguro” de que España superará la eliminatoria y añadió que “se pongan a temblar italianos y franceses”, los posibles rivales de España en un hipotético cruce de semifinales si gana su enfrentamiento.

“Estamos seguros de que nuestros deportistas se van a vaciar. Va a haber sudor, seguro que alguna lágrima, y os deseamos el mejor de los éxitos y que España gane la eliminatoria”, añadió Lete, que destacó “lo que el tenis significa para España”.

El presidente del CSD también glosó la relevancia de Rafa Nadal como “imagen del deporte español”, al que calificó como “un deportista en mayúsculas”, secundado por Bautista, Carreño, Feliciano y Ferrer, “valores extraordinarios”.

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Tenis, Miguel Díaz, dijo que espera “pasar la eliminatoria” en “un marco tan bonito y tan especial” como es la plaza de toros de Valencia, convertida en un campo de tierra batida para afrontar la eliminatoria, en un proceso de transformación mostrado en un vídeo.

El consistorio valenciano estuvo representado por la concejal de Salud y Deporte del Ayuntamiento de Valencia, Maite Girau, que aseguró que para la ciudad es “muy importante” albergar esta eliminatoria, en la que esperan ver “el mejor tenis y que España pase la eliminatoria”.

“Es un acontecimiento que va a atraer visitantes a nuestra ciudad y esperamos que se disfrute de esta plaza que ha sufrido una gran transformación para ser el escenario que albergue esta competición”, añadió Girau.

Durante la presentación, la Federación Española de Tenis lanzó su campaña ‘10 años contigo’, que conmemora la década de apoyo de la aseguradora Mapfre al tenis español, y Bruguera sacó la lista de convocados de una botella de vidrio como parte del apoyo de la organización para el reciclaje Ecovidrio.