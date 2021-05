Nadal sigue siendo el emperador

«He tenido suerte, pero es increíble»

Rafa Nadal se convirtió este domingo en el primer tenista en la historia en ganar diez o más veces cuatro torneos distintos (Roland Garros, Barcelona, Montecarlo y Roma), igualó el récord de Masters 1.000 con 36 y se quedó a un paso de poner las tablas con Novak Djokovic en la rivalidad más repetida de la historia (29-28). Lo hizo porque logró el décimo título en Roma, contra el serbio y a dos semanas del inicio de Roland Garros. «Tuve suerte en algunos momentos, sobre todo con Shapovalov, pero en general jugué un buen torneo. Encontré mi ritmo en tierra», dijo Nadal. «Es increíble tener este trofeo en mis manos por décima vez. Es algo difícil de imaginar. Tengo que dar las gracias a mi equipo y a mi vida por todas estas oportunidades», añadió.

Nadal se impuso en un duelo de casi tres horas a Djokovic, para lograr el segundo título de la temporada y ponerse por delante en la carrera mental a París, donde el balear tiene la oportunidad de superar a Roger Federer como el tenista con más Grand Slam en la historia. «En estos partidos sabes que vas a sufrir. Al principio no aproveché mis oportunidades, perdí un poco la concentración y luego jugué mejor el tercer set que el primero. Roma es uno de mis torneos favoritos», apuntó Nadal. «La victoria de hoy es un extra. Me llevo de aquí un título muy importante. Antes de este torneo mi temporada de tierra no era ni mala ni muy buena. Con este título mejora. París siempre es un sitio especial, es el sitio más importante en mi carrera. Tengo que regresar a casa, descansar y luego trabajar para mejorar un par de cosas», desveló. «No sé si esto influirá en Roland Garros. Lo que sé es que he ganado uno de los torneos más importantes de este deporte. Evidentemente, es mejor llegar a París con este trofeo», reconoció.