Djokovic no jugará en Indian Wells por no estar vacunado El serbio no ha recibido la exención médica para jugar el primer Masters 1.000 del año

Novak Djokovic sigue con su odisea por no estar vacunado. El serbio no jugará en Indian Wells, ya que no ha recibido la exención médica necesaria para entrar a Estados Unidos. La organización del primer Masters 1.000 de la temporada anunció la baja de Djokovic, que decidió ausentarse del torneo al no poder entrar al país.

El de Belgrado, que decidió no vacunarse contra el covid, tampoco podrá participar en Miami, dentro de dos semanas, ya que la ley que veta la entrada de no vacunados a Estados Unidos no vence hasta el 10 de abril.

Por lo tanto, si todo va según lo previsto, Djokovic no reaparecerá hasta la disputa del Masters 1.000 de Montecarlo a partir del 11 de mayo, en lo que supone el arranque de la gira de tierra batida europea.

Esta vez Djokovic ha evitado las críticas que recibió el año pasado, cuando anunció su baja de Indian Wells, por los mismo motivos que este año, una vez realizado el sorteo. Esto evitó que entrara un jugador suplente en su lugar. La baja de Djokovic ha permitido la entrada en el cuadro final del georgiano Nikoloz Basilashvili.

Este es el octavo torneo que Djokovic se ha perdido por no estar vacunado, tras los cuatro Masters 1.000 americanos del año pasado (Indian Wells, Miami, Cincinnati y Canadá), así como el Abierto de Australia y el US Open en 2022. Una vez la administración de Joe Biden termine con las restricciones covid en mayo, Djokovic podría acudir a Nueva York para jugar el US Open, además de tener vía libre para jugar en Cincinnati.

Sin embargo, su baja en Indian Wells permite que Carlos Alcaraz opte a recuperar el número uno. Para ello, el murciano necesitará ganar el título, en tanto que defiende las semifinales que logró el año pasado cuando cayó ante Rafael Nadal.

Pese a tener el favor de dos senadores del estado de Florida (donde se disputa Miami), que pidieron por carta a Biden que permitiera la entrada de Djokovic, así como de la USTA (federación estadounidense de tenis), que emitió un comunicado apoyando al serbio, el tenista tendrá que esperar a la gira de arcilla para volver a las pistas.

La semana pasada, Djokovic cayó en semifinales del torneo de Dubai contra Daniil Medvedev, por lo que su ventaja respecto a Alcaraz queda en 740 puntos antes del comienzo de Indian Wells.