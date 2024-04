Djokovic no estará en Madrid y alarga su racha aciaga en 2024

La temporada de Novak Djokovic no para de empeorar. Después de acabar el 2023 como Maestro por sexta vez en su carrera, el serbio dijo que el objetivo del nuevo curso era ganar los cuatro Grand Slams. Sin embargo, llegará a mayo con cero títulos en su palmarés.

Djokovic comunicó este sábado su baja en el Masters 1.000 de Madrid y no estará en la capital, donde ha ganado en tres ocasiones: 2011, 2016 y 2019. El serbio ha pasado los últimos días jugando al golf y adoptando un cachorro, según se ha podido ver en sus redes sociales, pero no ha desvelado el motivo de la baja, lo que apunta a que no es un problema físico.

Su siguiente parada en la gira de tierra batida será el Masters 1.000 de Roma, del 8 al 19 de mayo, donde ha ganado en seis ocasiones, por lo que es su torneo sobre arcilla más exitoso. En la capital italiana disputará su segundo torneo en esta superficie esta temporada, después de caer en las semifinales de Montecarlo contra Casper Ruud.

En total, este curso, Djokovic solo ha disputado tres torneos; llegó a semifinales del Abierto de Australia, donde le eliminó el a la postre campeón Jannik Sinner, hizo tercera ronda en Indian Wells, donde cayó con Luca Nardi, y las ya citadas semifinales en el Principado.

Inicio atípico

Es un inicio de campaña muy atípico para el serbio, que cumplirá 37 años en mayo y no tardaba tanto en ganar un título desde 2022, cuando se estrenó en Roma, y 2018, cuando no levantó un entorchado hasta Wimbledon.

Pese a la baja, Djokovic estará este lunes en Madrid para asistir a la entrega de los premios Laureus en el Palacio de Cibeles. Ahí, el de Belgrado, que ha ganado el premio principal en cuatro ocasiones y podría igualar los cinco de Roger Federer -Rafa Nadal lo ha ganado dos veces-, está nominado junto a Max Verstappen, Leo Messi, Armand Duplantis, Noah Lyles y Erling Haaland.

La pérdida de Djokovic es un golpe importante para la organización de Madrid, que parece haber despejado ya la incógnita de Rafa Nadal, ya que el balear acumula dos entrenamientos en la Caja Mágica, y que aguantará hasta el domingo la duda de Carlos Alcaraz, que se perdió Montecarlo y Barcelona por unas molestias en el brazo derecho. El murciano es el campeón de las dos últimas ediciones.