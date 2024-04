Alcaraz se pasea ante Shevchenko

Reinaba la incertidumbre sobre el estado físico de Carlos Alcaraz. El murciano se presentó en la Caja Mágica con la protección en el antebrazo derecho que le ha acompañado en las últimas semanas, signo de que prefiere ser cauteloso y no forzar con unas molestias que le impidieron jugar en Montecarlo y también en Barcelona, donde no pudo defender los dos títulos de los dos años pasados.

No había podido estrenarse todavía en tierra batida, cuando Madrid le recibió con los brazos abiertos y él lo correspondió con un paseo ante Alexander Shevchenko (6-2 y 6-1) que le devuelve a las quinielas para el torneo.

Pese a la precaución que desprende la protección en el brazo derecho, designada para evitar que vuelva la lesión en el pronador redondo, Alcaraz volvió a esta superficie a un gran nivel, aunque a ello contribuyó mucho un Shevchenko poco inspirado y nervioso.

El kazajo de origen ruso cometió 19 errores no forzados en el partido y permitió que Alcaraz desplegase sus golpes explosivos, con un total de 24 golpes ganadores, y su dominio de la arcilla en una cancha que le ha visto campeón en dos ocasiones, 2022 y 2023. No le costó mucho ponerse por delante y, aunque tuvo que sobrevivir a un intercambio de 'breaks' en los primeros compases, el partido nunca estuvo en peligro.

Delante de una Caja Mágica con buena afluencia de público, pero menos engalonada que en el duelo entre Rafa Nadal y Darwin Blanch, consciente de que habrá más oportunidades en el futuro cercano para ver a Alcaraz, el murciano dejó varios 'passings' espectaculares, un bote pronto en la red inverosímil y constancia, el arma más importante en este superficie.

Alcaraz jugó un partido sin picos ni valles, aunque su único pero fue ceder dos veces el servicio, ambas ya con ventaja de dos 'breaks' en el marcador y sin posibilidad de que Shevchenko se acercara. El kazajo con cara de niño no pudo ni sacar los dientes en una decisión del ojo de halcón que no acabó de creerse y que le costó una discusión con el juez de silla y una leve bronca del público madrileño, que tampoco se excedió porque sabía que el partido estaba más que controlado.

El siguiente, un especialista

El caramelo que era Shevchenko, que solo ha ganado uno de cinco partidos en tierra batida en este 2024, es bien diferente al que tendrá en la siguiente ronda, con un tenista más especialista, como Thiago Seyboth-Wild.

El brasileño venció en primera ronda al ruso Roman Safiullin y en segunda sorprendió a Lorenzo Musetti, que era el favorito para haberse encontrado en esta ronda con Alcaraz. Será el primer partido entre Seyboth-Wild, número 63 del mundo, y Alcaraz, que se despidió de la Caja Mágica en esta primera tarde con un mensaje a cámara. «Estamos de vuelta, Madrid».

En declaraciones a pie de pista, Alcaraz aseguró que llegaba al partido con la intención de pegarle «más suave» de derecha y que quería buscar más el revés y la red. «Lo he hecho muy bien, en el último mes solo he podido practicar reveses, voleas y cortados, y se ha notado», apuntó el español, que aún tiene en la cabeza los problemas en el antebrazo que le han apagado en el último mes. «No siento dolor, pero pienso en ello. No es algo que vaya a olvidar rápido», concluyó.