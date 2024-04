Alcaraz arrolla a Seyboth y avanza imparable a octavos

Carlos Alcaraz llegó este domingo a la Manolo Santana de la Caja Mágica tras su convincente victoria del viernes frente a Alexander Shevchenko (6-2 y 6-1) con algunas dudas sobre su estado físico. Sin embargo, contra un especialista en tierra batida como el brasileño Thiago Seyboth, el murciano logró otro triunfo contundente (6-3 y 6-3) para alcanzar los octavos de final del Masters 1.000 de Madrid.

Tras arrasar con su juego a Seyboth, Alcaraz se enfrentará en octavos al alemán Jan-Lennard Struff, quien venció a Ugo Humbert en tercera ronda, por 7-5 y 6-4. Alcaraz ha ganado dos de tres encuentros previos ante Struff. En la final del Mutua Madrid Open de 2023, Alcaraz salió victorioso en un emocionante partido (6-4, 3-6 y 6-3). «Esperemos que el resultado sea como el del año pasado. Conozco su nivel y juego. Sé que debo dar lo mejor de mí para vencerle, y estar concentrado en la devolución y en los peloteos», destacó Alcaraz tras avanzar imparable a octavos.

Seyboth, con un saque potente, comenzó el partido consiguiendo varios saques directos, pero también cometió algunas dobles faltas. El primer set se jugaba a todo o nada, ya que Seyboth buscaba puntos rápidos, aunque escondía su derecha hasta el final, pero también cometía errores fáciles. En los puntos más largos, Alcaraz se sentía más cómodo y dominaba más los intercambios.

Ambos tenistas lograron mantener sus respectivos saques sin sufrir demasiado. El público, que estaba frío al principio, comenzó a animarse con los potentes golpes de derecha y las dejadas de Alcaraz. En la mitad del primer set el murciano dio el paso definitivo al conseguir dos oportunidades de break. Aunque la primera se le fue larga al actual campeón, en la siguiente logró romperle el saque gracias al error del brasileño, que dejó la pelota en la red.

Sin intercambios

En ese momento el murciano estaba más tranquilo y dominaba el partido. Los errores del brasileño aumentaban y en el siguiente saque de Seyboth Alcaraz tuvo otra doble oportunidad de quiebre y la aprovechó con una doble falta del rival. Así, el español ganó el primer set por 6-3. Fue una primera manga en la que Alcaraz no tuvo que sacar su mejor tenis, pero aun así fue capaz de llevarse el primer set en 36 minutos.

El segundo set comenzó de manera similar, con Alcaraz dominando a su rival. Cuando el saque de Seyboth no funcionaba, el brasileño sufría, y en ese momento estaba pasando por dificultades. En los intercambios de golpes Seyboth no lograba imponerse. Él quería dominar el juego, pero cuando no lo conseguía era él quien padecía, mientras que el defensor del título tenía el control.

En los tres primeros juegos del segundo set Seyboth solo logró sumar dos puntos, mientras que Alcaraz continuaba dominando. El español consiguió otro quiebre para ponerse 0-4 y sentenciar el partido. Sin necesidad de desplegar su mejor juego al máximo, Alcaraz ganaba su saque con facilidad.

El brasileño logró un juego antes del saque en el que Alcaraz debía cerrar el partido, pero el murciano se confió y Seyboth tuvo las dos primeras oportunidades de rotura. En la segunda consiguió el quiebre y luego ganó siguiente servicio. En su segundo intento de cerrar el partido con su saque Alcaraz tuvo dos oportunidades para hacerlo y aprovechó la primera para imponerse en una hora y 15 minutos.