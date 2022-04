Carlos Alcaraz, desatado en su camino hacia la gloria

En su camino hacia la gloria, cabalgando hacia la eternidad, el jovencísimo tenista murciano Carlos Alcaraz, ese que ya está en boca de todo el mundo porque hacía años que no se veía algo así en el circuito, derrotó al polaco Hubert Hurkacz (7-6 y 7-6) y jugará este domingo su primera final de un Masters 1.000. Será en Miami, un torneo que nunca ha ganado un español, y ante el noruego Casper Ruud, número 8 del mundo y de 23 años. La única vez que se enfrentaron venció el jugador de El Palmar (6-2 y 6-4). Fue hace un año en Marbella, en tierra batida. Eran los cuartos de final del Andalucía Open.

En su enfrentamiento de esta madrugada ante Hurkacz, número 10 de la ATP y que venía de cargarse al ruso Daniil Medvedev, Alcaraz tardó en entrar en calor. Se le notó lento de piernas en los primeros juegos, con evidentes síntomas de fatiga tras el maratoniano encuentro que había disputado solo 24 horas antes en la misma pista frente al serbio Miomir Kecmanovic. Como Hurkacz es un cañonero y con su saque no concede nada, el pupilo de Juan Carlos Ferrero se fue conformando con amarrar los juegos con su servicio e ir madurando el partido. A fuego lento.

Todo iba según el guion previsto hasta el 4-4 del primer parcial. Entonces, el polaco se encontró con su primera bola de 'break' de la noche. Y el murciano la salvó con la primera dejada del partido. Aplomo, serenidad y precisión. Todo junto en el momento más importante del encuentro hasta entonces. El guion también dice que los partidos con Hurkacz suelen decidirse en los 'tie-break'. Y así fue.

En el primero de ellos, poco después de un gesto de gran deportividad de Alcaraz pidiendo al juez de silla repetir un punto que ya era suyo por una justa protesta de su rival (se repitió y lo volvió a ganar), el murciano estuvo contra las cuerdas. Perdía 3-5 y remontó con cuatro puntos de oro en otro momento delicadísimo. Hurkacz, a sus 25 años, parecía el principiante. Y Alcaraz, el veterano. Ganar ese primer parcial llenó de confianza al joven tenista de El Palmar, que rozó el 'break' en los primeros juegos de la segunda manga. Salió a flote de puro milagro el polaco, que solo resistió en pie gracias a su acreditada solvencia en el saque.

No pudo quebrar el servicio a su oponente, pero eso no desanimó al pupilo de Juan Carlos Ferrero. Esperó su momento y, de nuevo en la muerte súbita, impuso su mayor calidad y variedad de golpes. Hurkacz iba ya con la reserva encendida desde hacía un buen rato. Tampoco le sobraban las fuerzas a Alcaraz, quien no obstante siempre tiene ese plus de energía para desbordar al rival en el momento oportuno. 7-2 en el segundo desempate y victoria histórica (otra) del murciano.

Por unos días no es el finalista más joven en la historia del torneo. Le supera por muy poco Rafa Nadal, que perdió su primera final en Miami con 18 años, en 2005. Sí es Alcaraz el más joven en llegar a semifinales en Indian Wells y Miami en la misma temporada. Lo ha conseguido con 18 años, mientras que Nadal, Djokovic, Murray y Agassi lo lograron con 19. Los cuatro, por cierto, llegaron a ser número 1 del mundo.

Alcaraz se coloca tercero el ranking de 2022 y ha conseguido 22 triunfos en sus últimos 24 partidos. Solo perdió contra Nadal en Indian Wells y frente a Berrettini en Melbourne. «Esta victoria es tuya», le escribió en la cámara a su entrenador, Juan Carlos Ferrero, al finalizar el choque de semifinales frente a Hurkacz. El de Onteniente tuvo que regresar a casa precipitadamente por la muerte de su padre y en Miami se han quedado Albert Molina (mánager de Alcaraz) y Juanjo Moreno (su readaptador y fisio).

«Tengo muchas emociones ahora. Jugar una final de un Masters 1.000 es algo con lo que sueñas cuando eres un niño. Me encanta jugar en Miami. Noté el cariño de los aficionados. Voy a afrontar la final como si fuera una primera ronda, manejando los nervios y disfrutando del partido en todo momento», señaló el tenista murciano tras el triunfo que le deja a una sola victoria de alcanzar la gloria en Miami.