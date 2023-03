Alcaraz ya está a dos partidos del número uno

Carlos Alcaraz continúa la escalada para recuperar el número uno del tenis mundial y ya solo está a dos pasos del objetivo. El tenista español logró vencer a Felix Auger-Aliassime, su 'bestia negra' en el circuito, por un doble 6-4 para acceder a las semifinales de Indian Wells. Su próximo rival será el italiano Jannik Sinner, que superó en tres sets al vigente campeón del torneo, Taylor Fritz.

El murciano, de 19 años, aún no había sido capaz de batir al canadiense en sus tres enfrentamientos anteriores. «Por fin. Es una maravilla ganarle y en la forma en la que lo he hecho, jugando a un gran nivel», se felicitó el tenista español, que hace pocos días dijo haber vuelto a recuperar la confianza y sentirse otra vez entre el grupo de los favoritos para cualquier tipo de torneo. «Es uno de los jugadores más duros del circuito pero yo he jugado probablemente uno de mis mejores partidos de la temporada».

El duelo tuvo momentos de un tenis de alta calidad pero el español fue quien finiquitó el partido con su mayor efectividad en los momentos clave.

Con los 16.000 asientos de la pista central prácticamente ocupados, Alcaraz y Auger-Aliassime libraron un duelo con acciones de muchos quilates por ambos bandos pero que el español finiquitó con su mayor efectividad en los momentos clave. Ahora el sábado le espera el italiano Jannik Sinner por un puesto en la final, en la que aspira al doble botín de alzar su primer trofeo de Indian Wells y desbancar al serbio Novak Djokovic de la cima de la ATP.

El italiano, que ganó en el otro duelo al vigente campeón, Taylor Fritz, está con ganas de venganza ante Alcaraz por su derrota en los cuartos de final del pasado Abierto de Estados Unidos, en un épico duelo de más de cinco horas de duración en el Grand Slam en el que el español se dio a conocer al gran público. «Alcaraz es el tenista que más me ha impresionado este año», expuso recientemente el rival del español.