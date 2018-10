La canaria Carla Suárez vence a Putintseva y pasa a segunda ronda en Pekín

Suárez, número 23 en el ránking WTA esta semana, tuvo el control del partido pese a que las condiciones fueron complicadas por el viento, y venció sin problemas en dos sets a Putintseva, que perdió los nervios en varios momentos del juego en los que lanzó violentamente su raqueta.

"Es una jugadora que tiene mucho carácter y lo muestra mucho. A veces cuando las cosas no van bien pues pasa eso, pero yo he estado muy tranquila. Yo ya sabía que ella era así y que podía reaccionar así e intentaba que no me desconcentrara", comentó a Efe Suárez tras el encuentro.

La tenista española se mostró muy tranquila durante todo el partido, que duró 45 minutos, y en el que en el segundo set no dejó anotar ningún juego a la kazaja, a la que rompió todos los servicios.

"La verdad es que ha sido un partido rápido. En todo momento he ido a por faena, en todo momento tenía en mente lo que quería hacer y ha salido muy bien", aseguró la tenista.

Ambas rivales ya se habían enfrentado en dos ocasiones, en 2016, cuando se impuso la kazaja, y en 2013, cuando venció la española.