ITF Disa entra en los cuartos de final

El juego certero y sólido de la raqueta española no permitió demasiadas oportunidades a su oponente húngara, que cayó del cuadro principal en segunda ronda. Tal y como aseguró la tenista de Madrid, «me he sentido muy bien en el partido e incluso mejor que el otro día, más adaptada a la pista y con un juego muy ordenado y muy concentrado. Pienso que he jugado bien con la derecha, por lo que estoy muy contenta, y tengo buenas sensaciones para la siguiente fase», valoró.

Sin piedad

Del Club Open Gran Canaria a las Dunas de Maspalomas

Las jugadoras visitaron ayer el parque natural de las Dunas de Maspalomas, que cerró una jornada de octavos más distendida y que las trasladó de la tierra batida a la arena dorada del sur de la isla. Más de una veintena de tenistas se unieron a la experiencia, en la que aprovecharon para sacar fotografías, compartir sus impresiones en las redes sociales y disfrutar del sol y de los paisajes de Gran Canaria.

La turca Basak Eraydin también se sumó a la visita a San Bartolomé de Tirajana, ya que, aunque lleva en la isla una semana no había tenido oportunidad de verla. «Los lugares son muy bonitos, además de un clima fantástico y una costa que me ha encantado. Me gustaría aprovechar el resto de la semana para ver los sitios más famosos antes de irme», aseguró, al tiempo que agregó que «me ha encantado la gastronomía canaria, he tratado de probar lo máximo posible y me gustaría poder disfrutar de Gran Canaria también en el tiempo libre o en las vacaciones y porqué no, volver de nuevo a disfrutar de la playa. Toda mi familia y amigos están muy felices de su juego porque el título tuvo mucha repercusión».