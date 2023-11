Tras una temporada llena de irregularidades, la Copa de Maestras de Cancún se sitúa como la punta del Iceberg en el hartazgo del tenis femenino, que no tiene reparo alguno en levantar la voz contra el CEO de la WTA, Steve Simon. «En 2024 tendremos muchos más torneos obligatorios, lo cual tendrá un enorme impacto negativo en nuestra salud y nuestro bienestar», se queja Iga Swiatek, número dos del mundo, que se enorgullece de la unidad de las jugadoras y confía en que la presión de grupo haga que se produzcan cambios y se llegue a puntos de encuentro donde todos salgan beneficiados. La polaca es una de las ocho tenistas del circuito profesional femenino que se encuentran luchando por hacerse con un torneo de maestras que sigue sin tener una sede fija y fue objeto de críticas por el estado de las instalaciones a pocos días de su comienzo.

«Estoy muy decepcionada con la WTA. Siento que me falta al respeto. Yo y la mayoría. No me siento segura moviéndome sobre la pista, el bote de la bola no es regular. No son las mejores condiciones para jugar». Aryna Sabalenka se quejó de no haber podido pisar la cancha de juego hasta un día antes de su participación en México. Un escenario que no parece a la altura de las mejores del mundo. La bielorrusa es una de las 20 jugadoras -según publica The Athletic- que firman una carta exigiendo una mejora inmediata respecto a las condiciones del circuito.

Lo que piden las jugadoras es algo más de consideración a su trabajo y a lo que representan, pero también hay cosas mucho más concretas. Exigen una mejora salarial, un horario más flexible y sostenible que permita el bienestar físico y mental - critican tener que jugar en horarios nocturnos y sin público-, un mayor apoyo para aquellas madres que tengan que cuidar de sus hijos, además de una mejor representación dentro del Consejo de Jugadoras. Esta carta, por cierto, fue enviada este pasado 5 de octubre, y -según el mismo medio- aún están esperando una respuesta.

«Trabajamos duro todo el año para llegar aquí y es una decepción. El estadio no está listo para los partidos y creo que la gente de la WTA no está interesada en absoluto en cómo nos sentimos nosotras. Nadie nos escucha ni se interesa por nuestras opiniones», señaló Marketa Vondrousova, quien ocupa actualmente el número seis del ránking mundial. La checa, junto al resto de tenistas lamentan que no se confirmara la sede de Cancún hasta principios de septiembre, al igual que el curso pasado, y que la Copa de Maestras se haya convertido en un escenario improvisado. Si entre 2014 y 2018 logró asentarse en Singapur, después ha ido mudándose de Shenzhen (China) a Guadalajara (México), pasando por Forth Worth (Estados Unidos) antes de llegar al escenario actual. Esto contrasta con que la Copa de Maestros se instaló de 2009 a 2020 en Londres, y de 2021 a 2025 se lleva a cabo en Turín.

Las tenistas están cansadas de no recibir el trato que se merecen, y Cancún ha colmado el vaso del circuito femenino. La pista temporal en el estado mexicano de Quintana Roo -con aforo para 4.000 personas, en un hotel de lujo al borde del mar caribe -ha sido objeto de críticas ya no solo por la falta de aclimatación de las jugadoras, una pista a medio construir a pocos días de su comienzo o la fuerza del viento en la zona, sino que ademas se cuela arena en las pistas.

«Las condiciones del torneo están siendo muy complicados, hoy faltó poco para que el viento se llevara volando mi raqueta. Lo más difícil es controlar tus emociones en determinados momentos, es muy sencillo caer en la frustración y empezar a echarle la culpa a todo lo que está pasando alrededor», criticó tras sus dos primeros partidos en Cancún Ons Jabeur, séptima mejor jugadora del planeta. La sensación de la tunecina, al igual que el resto de sus compañeras, es de improvisación y falta de respeto por parte de la WTA, que el pasado mes de junio anunció haber diseñado un plan -a diez años vista- con el objetivo de reducir las diferencias con el tenis masculino.