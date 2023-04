ALCARAZ, SÓLIDO ANTE RIVALES DEL TOP 10. El tenista español ha ganado en 12 de los 16 últimos enfrentamientos contra rivales que ocupaban alguno de los diez primeros puestos del ranking ATP el día del partido y ha ganado siempre que se ha enfrentado a alguno de ellos en una final: vs. Casper Ruud en el Masters 1000 de Miami de 2022, vs. Alexander Zverev en el Masters 1000 de Madrid 2022, vs. Casper Ruud en el US Open 2022 y vs. Daniil Medvedev en el Masters 1000 de Indian Wells 2023.