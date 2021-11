España sufre para ganar a Eslovaquia

España no podría haber tenido un debut más complicado en el nuevo formato de la Billie Jean King Cup. Las chicas de Anabel Medina necesitaron remontar la eliminatoria tras la derrota inicial de Carla Suárez, con un triunfo de Sara Sorribes ante Anna Schmiedlova y con la unión de fuerzas de la grancanaria y la castellonense en el dobles.

Pasadas las doce de la noche en España, Carla y Sorribes sellaron el primer punto para España, que les permite depender de sí mismas y de estar en semifinales si consiguen vencer a Estados Unidos el miércoles en el segundo partido del Grupo. Con una Sara Sorribes a este nivel y una Carla que poco a poco está cogiendo el ritmo necesario tras dos meses sin competir, todo es posible en Praga.

Carla abrió el torneo con derrota

No pudo Carla con el primer punto de la eliminatoria. La grancanaria, que sorprendió como la primera elección de Medina, pese a que supuestamente solo venía a Praga para jugar el dobles, cayó en un disputado partido contra Viktoria Kuzmova (2-6, 6-3 y 6-3) en casi dos horas.

La número 175 del mundo se impuso a Carla apoyándose un soberbio primer set en el que ganó los cuatro primeros juegos. La española notó la falta de ritmo de no haber competido en los últimos dos meses, desde que anunció su retirada en el US Open, y necesitó un tiempo para hacerse a la pista y a la rival. Igualó el partido en el segundo parcial, pero Kuzmova sentenció en el tercero. La eslovaca dispuso de saque para ponerse 4-1, pero Suárez remontó hasta el 3-3, desde donde Kuzmova ya no concedió más. Se llevó los últimos tres juegos y cerró el primer punto para las chicas de Matej Liptak.

Este era el sexto partido de Carla desde que superó el linfoma de Hodgkin y, pese a la derrota, demostró que está lista para enfrentarse a Estados Unido en la jornada del miércoles si así lo requiriera Medina. «Llevo un tiempo fuera y esto se nota en cuanto a mi ritmo. No le leía bien el saque, ni el juego. Y le regalé muchas bolas», dijo Suárez tras el partido.

Llegó para arreglarlo Sorribes, la jugadora de mejor ránking del combinado español ante las bajas de Garbiñe Muguruza y Paula Badosa. La de Castellón necesitó de dos horas y 46 minutos para doblegar a Anna Schmiedlova por 6-3, 3-6 y 6-2 en un partido durísimo entre dos jugadoras que no renunciaron a ningún intercambio.

Pese a la batalla física, Sorribes solo necesitó media hora de descanso tras la victoria para volver a la Pista 1 del complejo checo y disputar el dobles junto a Carla. Primera vez que hacían pareja las españolas ante las eslovacas Kuzmova y Tereza Mihalikova, que también debutaban como dúo.

Con la pista prácticamente vacía, Sorribes y Carla desperdiciaron en el primer set hasta cinco bolas de rotura que fueron definitivas para el desenlace del parcial, cerrado por unas eslovacas mucho más certeras en los momentos clave.

Pero las españolas en el global eran mejores. Subieron el nivel cuando se vieron con el agua al cuello y provocaron, apuntándose el segundo set, que el partido y la eliminatoria se decidiera en un superdesempate.

Las eslovacas comenzaron nerviosas, con una doble falta de Kuzmova, y España aprovechó para colocarse 2-0 arriba, ventaja que anularon rápidamente sus rivales por una mala volea de Carla. Sorribes volvió a echar un cable, con tres puntos magníficos y colocó a España 6-3, una brecha que ya fue insalvable y que permitió a las de Medina abrochar la eliminatoria pasada la medianoche en España (4-6, 6-2 y 10-7).

El combinado nacional volverá a jugar este miércoles contra Estados Unidos. Una victoria supondrá el pase a semifinales.

En el resto de la jornada en Praga, Bélgica derrotó a Bielorrusia (2-1) en el Grupo B, Canadá dio la sorpresa ante la vigente campeona, Francia (2-1), en el Grupo A y la República Checa venció a Alemania (2-1) en el Grupo D.