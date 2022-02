Djokovic prefiere renunciar a los 'Grand Slam' que vacunarse

El número 1 del tenis mundial prefiere renunciar a participar en los cuatro 'Grand Slam' a vacunarse contra la covid-19. Novak Djokovic ha ofrecido una entrevista en la BBC en la que recalca su postura negacionista con los efectos de la inoculación. El horizonte se le presenta oscuro al jugador serbio. El pasado enero ya fue deportado de Australia por no estar vacunado y no pudo participar en el Open. El siguiente gran torneo será el Roland Garros, y las autoridades francesas ya han anticipado que tampoco le permitirán jugar sin el pasaporte covid.

En cualquier caso, Djokovic asegura en la entrevista que prefiere perderse la gran cita parisina a vacunarse por obligación. «Podría renunciar a torneos que me obliguen a cambiar mi postura sobre la vacuna, es el precio que estoy dispuesto a pagar», ha señalado a la cadena británica. «Los principios de mi decisión -ha recalcado- se basan en que mi cuerpo es más importante que cualquier título. Intento estar en sintonía con mi cuerpo tanto como puedo».

El número 1 del mundo, que ha roto su silencio tras la deportación de Australia, asegura que no es un antivacunas y que las he recibido de niño. No obstante, siempre ha defendido la libertad de decidir sobre «qué te metes en tu cuerpo». «La razón por la que fui deportado es porque el Ministerio de Inmigración canceló mi visado basándose en que podría crear un sentimiento antivacunas en el país o en la ciudad, con lo que no estoy de acuerdo para nada», concluye sobre su rocambolesca expulsión de Australia por orden del gobierno de Camberra, decisión que después secundó un tribunal.

Al renunciar a los grandes torneos, Djokovic podría perder la oportunidad de erigirse en el tenista más laureado de la historia. Hasta ahora se ha apuntado 20 'Grand Slam', los mismos que el suizo Roger Federer. Les superar Rafa Nadal, que tras ganar el último Open de Australia suma 21.