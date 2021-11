Volver al inicio Set 2 3 - 6

0 - 0 Paula Badosa Gibert estrella su golpe de revés en la red Set 2 ¡¡¡ PELOTA DE PARTIDO Y DE FINAL PARA GARBIÑE MUGURUZA CON UN PUNTO GRATUITO DE SAQUE !!! Set 2 Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 2 No aguanta el peloteo profundo Paula Badosa..... SE BUSCA FINAL POINT EN EL ESTADIO AKRON DE TENIS DE GUAADALAJARA. 30-30. Set 2 3 - 5

30 - 30 El golpe de derecha de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 2 3 - 5

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Paula Badosa Gibert y consigue el punto Set 2 ¡¡¡ TERCERA DOBLE FALTA DE UNA GARBIÑE MUGURUZA AL QUE SE LE ENCOGE EL BRAZO !!! ¡¡¡ PAULA BADOSA MERODEA LA PELOTA DE BREAK !!! 0-30 Set 2 Garbiñe Muguruza Blanco falla su segundo servicio, doble falta Set 2 3 - 5

15 - 0 El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Set 2 EN BLANCO PARA PAULA BADOSA. Le cede la presión a un Garbiñe Muguruza que llega al momento de la confirmación de su partidazo. Sirve para plantarse en la gran final de la WTA Finals de este año 2021. Set 2 3 - 5

0 - 0 Revés desde el centro de la pista de Paula Badosa Gibert que supera a Garbiñe Muguruza Blanco Set 2 2 - 5

40 - 0 Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de derecha en la red Set 2 2 - 5

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Paula Badosa Gibert que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Set 2 2 - 5

15 - 0 El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Set 2 ¡¡¡ GARBIÑE MUGURUZA CIERRA EN BLANCO SU INCONTESTABLE SERVICIO !!! ¡¡¡ Y LO HACE CON SU SEGUNDO ACE DEL ENCUENTRO, QUE LO CONSIGUE EN EL SEGUNDO SAQUE !!! La hispano venezolana, vencedora en Dubai y en Chicago, y finalista en Qatar, restará a continuación no solo para su cuarta final del año sino para ser la segunda española de la historia tras Arantxa Sánchez Vicario en plantarse en una final de la WTA Finals. Set 2 Ace de Garbiñe Muguruza Blanco con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Paula Badosa Gibert Set 2 2 - 4

0 - 40 El golpe de derecha de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 2 Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 2 2 - 4

0 - 15 El revés de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 2 ¡¡¡ JUEGO PARA PAULA BADOSA QUE, CON LA DETERMINACIÓN QUE SUPONE "LA PATADA DEL AHOGADO", SE AGARRA A UN CLAVO ARDIENDO PARA SEGUIR EN EL ENCUENTRO !!! El estado anímico de Garbiñe Muguruza a prueba de fuego. Set 2 2 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Paula Badosa Gibert que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Set 2 1 - 4

ADV - 40 El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Set 2 1 - 4

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Paula Badosa Gibert que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Set 2 ¡¡¡ ESPECTACULAR PUNTO QUE MACHACA GARBIÑE MUGURUZA ANTE LA EXTENUANTE DEFENSA DE PAULA BADOSA, QUE HABÍA LEVANTADO TRES BOLAS DE BREAK !!! ¡¡¡ CUARTO PUNTO DE ROTURA PARA LA DONOSTIARRA !!! Set 2 1 - 4

40 - ADV Remate desde el centro de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que no da opciones a Paula Badosa Gibert Set 2 1 - 4

40 - 40 El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Set 2 Ace de Paula Badosa Gibert con un saque plano que no puede devolver Garbiñe Muguruza Blanco Set 2 1 - 4

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Paula Badosa Gibert que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Set 2 TRIPLE PELOTA DE ROTURA PARA GARBIÑE MUGURUZA. Paula Badosa en un hilo. Set 2 1 - 4

0 - 40 El golpe de derecha de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 2 ¡¡¡ QUINTA DOBLE FALTA DEL ENCUENTRO PARA PAULA BADOSA !!! ¡¡¡ GARBIÑE MUGURUZA A LAS PUERTAS DE UNA PELOTA DE BREAK QUE PUEDE SER LETAL !!! Set 2 Paula Badosa Gibert falla su segundo servicio, doble falta Set 2 1 - 4

0 - 15 El revés de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 2 No le salió la derecha envolvente a Paula Badosa y no puede forzar el deuce frente a una Garbiñe Muguruza que, cuando se pone a jugar, no hay quien la frene. LA NÚMERO 5 DEL MUNDO A DOS SERVICIOS DE CONVERTIRSE EN LA SEGUNDA FINALISTA ESPAÑOLA DE LA HISTORIA EN WTA FINALS. Set 2 1 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 2 1 - 3

30 - 40 Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 3

15 - 40 El golpe de derecha de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 2 Saque liftado de Garbiñe Muguruza Blanco, Paula Badosa Gibert no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 3

15 - 15 Fácil dejada de Garbiñe Muguruza Blanco con la que gana el punto Set 2 1 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Set 2 PAULA BADOSA SE ANOTA EL PRIMER JUEGO DEL SEGUNDO SET. Lo hace de forma relativamente cómoda con el fin de volver a atacar, al resto, a una Garbiñe Muguruza que a veces se pasa de frenada con su agresividad. Set 2 1 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Set 2 0 - 3

40 - 15 Revés desde el centro de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Paula Badosa Gibert Set 2 Saque plano de Paula Badosa Gibert, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Set 2 Saque plano de Paula Badosa Gibert, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Set 2 0 - 3

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Paula Badosa Gibert que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Set 2 ¡¡¡ Y CONFIRMA EL BREAK GARBIÑE MUGURUZA !!! ¡¡¡ LA DONOSTIARRA SABE QUE NO PUEDE DESCONCENTRASE AHORA QUE PAULA BADOSA LE LLEVA AL LÍMITE Y NO SE RINDE !!! Y no lo hace la doble campeona de Grand Slam que es conocedora que solo ella puede tirar por la borda lo que está siendo un partidazo y un resultado muy a favor. Set 2 Segundo servicio liftado de Garbiñe Muguruza Blanco, Paula Badosa Gibert no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Garbiñe Muguruza Blanco, Paula Badosa Gibert no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 2 ¡¡¡ PUNTO INCREÍBLE QUE SE LLEVA LA CAMPEONA DE INDIAN WELLS PARA FORZAR SU TERCERA OPCIÓN DE ROTURA !!! Han empezado con bolas altas, han seguido con cruzado de revés imposible, con un intento de sorpresa de la caraqueña y con una respuesta con un gran drive de Paula Badosa, que sigue agonizando en el partido. Set 2 0 - 2

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Paula Badosa Gibert que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Set 2 0 - 2

40 - 40 Paula Badosa Gibert estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡¡¡ SEGUNDA OPCIÓN DE ROTURA DE PAULA BADOSA, QUE HA RESTADO GANANDO PISTA Y, DE ARRIBA A ABAJO, HA EJECUTADO A GARBIÑE !!! Set 2 0 - 2

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Paula Badosa Gibert que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Set 2 0 - 2

40 - 40 El revés de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 2 ¡¡¡ PRIMERA PELOTA DE BREAK DEL ENCUENTRO PARA PAULA BADOSA !!! Garbiñe Muguruza se complica la confirmación del break y, de paso, encarrilar la semifinal. Set 2 0 - 2

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Paula Badosa Gibert que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Set 2 0 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Set 2 Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 2 0 - 2

30 - 30 El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Set 2 0 - 2

15 - 30 Paula Badosa Gibert estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 2

15 - 15 Fabuloso resto de revés de Paula Badosa Gibert que no consigue devolver Garbiñe Muguruza Blanco Set 2 Ace de Garbiñe Muguruza Blanco con un saque plano que no puede devolver Paula Badosa Gibert Set 2 ¡¡¡ ROMPE GARBIÑE !!! ¡¡¡ ROMPE GARBIÑE !!! ¡¡¡ ROMPE GARBIÑE !!! Paula Badosa está rota apoyada en uno de los laterales de la pista, mientras que la doble ganadora de Grand Slam lo celebra sabedora que está a cuatro juegos de una de las finales más importantes de su vida. Set 2 0 - 2

0 - 0 El globo de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 2 Y TRAS CINCO DEUCES.... ¡¡¡ CUARTA OPORTUNIDA DE BREAK PARA GARBIÑE MUGURUZA QUE ESTÁ JUGANDO COMO LOS ÁNGELES REPARTIENDO A DIESTRO Y SINIESTRO !!! Set 2 0 - 1

40 - ADV El golpe de derecha de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 2 0 - 1

40 - 40 El passing shot de Garbiñe Muguruza Blanco se estrella en la red Set 2 0 - 1

40 - ADV Paula Badosa Gibert estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡¡¡ Y OTRO REVÉS !!! AHORA INVERTIDO, INAPELABLE Y TRAS SAQUE ABIERTO PARA DESHACER LOS FANTASMAS DEL BREAK. El encuentro en un momento culminante con este juego que se llena de deuce. Set 2 0 - 1

40 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Paula Badosa Gibert que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Set 2 ¡¡¡ SEGUNDA BOLA DE BREAK EN ESTE JUEGO Y EN ESTE SET PARA GARBIÑE MUGURUZA EN UNOS INSTANTES DEL ENCUENTRO AGÓNICOS PARA PAULA BADOSA !!! Set 2 0 - 1

40 - ADV El revés de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 2 0 - 1

40 - 40 Paula Badosa Gibert estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 1

ADV - 40 Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 1

40 - 40 El revés de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 2 0 - 1

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Paula Badosa Gibert que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Set 2 ¡¡¡ PARALELO ESPECTACULAR DE REVÉS Y SALVADOR PARA UNA PAULA BADOSA QUE SE AGARRA AL PARTIDO !!! La gerundense mejor sacando en el lado de la ventaja que en el del deuce, ya suma 20 pelotas de break en contra ganadas en este torneo. Set 2 0 - 1

40 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Paula Badosa Gibert que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Set 2 ¡¡¡ Y SEGUNDA DOBLE FALTA EN EL MISMO JUEGO PARA ENTREGAR EN BANDEJA DE PLANTA LA PRIMERA OPCIÓN DE BREAK DEL SEGUNDO ACTO A GARBIÑE MUGURUZA !!! Set 2 Paula Badosa Gibert falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Ace de Paula Badosa Gibert con un saque plano que no puede devolver Garbiñe Muguruza Blanco Set 2 0 - 1

15 - 30 El passing shot de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 2 Saque plano de Paula Badosa Gibert, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Set 2 ¡¡¡ Y CUARTA DOBLE FALTA DE PAULA BADOSA EN SU PRIMER PUNTO AL SAQUE EN EL SEGUNDO SET !!! 0-15 Set 2 Paula Badosa Gibert falla su segundo servicio, doble falta Set 2 GARBIÑE MUGURUZA CONTINUA CON PASO FIRME. No perdona con su saque y no le importa haber empezado con 0-15 en contra porque sigue pegando profundo y aprovechándose que Paula Badosa está más pendiente de la grada, de sus gestos que de la pista. Set 2 Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 40 Paula Badosa Gibert estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 0

15 - 30 Gran volea desde media pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Paula Badosa Gibert y consigue el punto Set 2 0 - 0

15 - 15 El revés de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 0 Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red Set 1 Con la agresividad por bandera y sin ningún tipo de tapujo está desarbolando a una Paula Badosa por primera vez desquiciada en toda la semana. Al servicio la caraqueña no está dando pie a respuesta y al resto, no se lo piensa, apretar a los pies de su rival que se está llenando de errores incluyendo tres dobles faltas. Set 1 ¡¡¡ PRIMER SET PARA GARBIÑE !!! ¡¡¡ PRIMER SET PARA GARBIÑE !!! ¡¡¡ PRIMER SET PARA GARBIÑE !!! ¡¡¡ A UN SET DE LA PRIMERA FINAL DE WTA FINALS EN CUATRO PARTICIPACIONES !!! 6-3 EN 35 MINUTOS DE JUEGO. Set 1 3 - 6

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Paula Badosa Gibert y consigue el punto Set 1 SEGUNDA DOBLE FALTA DE PAULA BADOSA QUE LE SIRVEN EN BANDEJA DOS PUNTOS DE DE SET PARA GARBIÑE MUGURUZA QUE ESTÁ DESATADA. Set 1 Paula Badosa Gibert falla su segundo servicio, doble falta Set 1 3 - 5

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Paula Badosa Gibert que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Set 1 SE BUSCA SET BALL EN EL ESTADIO AKRON DE TENIS DE GUADALADAJARA (0-30). Set 1 3 - 5

0 - 30 Paula Badosa Gibert estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 5

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Paula Badosa Gibert y consigue el punto Set 1 GARBIÑE MUGURUZA RESTA PARA ALZARSE EL PRIMER SET DE LA PRIMERA SEMIFINAL DE LA WTA FINALS. Un gran revés cruzado en approach, un voleón largo descomunal y un punto gratuito de saque originan que la donostiarra se levante de su servicio más comprometido (15-30) y vuelva a poner contra las cuerdas a Paula Badosa. Set 1 Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 1 3 - 4

30 - 40 Gran volea desde media pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Paula Badosa Gibert y consigue el punto Set 1 3 - 4

30 - 30 Revés desde el centro de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Paula Badosa Gibert Set 1 3 - 4

30 - 15 El revés de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Set 1 3 - 4

15 - 15 Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de derecha en la red Set 1 3 - 4

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Paula Badosa Gibert y consigue el punto Set 1 ¡¡¡ VUELVE A RESPONDER A REMOLQUE PAULA BADOSA !!! A una segunda doble falta en su cuenta particular que supone un 0-30 con 4-2 en contra, la número 10 del mundo (séptima cabeza de serie en este torneo) ha respondido con dos saques directos que le mantienen en pie en un primer set donde tiene que reaccionar al resto. Por su parte, Garbiñe lo tiene claro: sigue apretando. Set 1 Segundo servicio liftado de Paula Badosa Gibert, Garbiñe Muguruza Blanco no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ace de Paula Badosa Gibert con un saque plano que no puede devolver Garbiñe Muguruza Blanco Set 1 2 - 4

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Paula Badosa Gibert que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Set 1 Paula Badosa Gibert falla su segundo servicio Set 1 2 - 4

0 - 15 El golpe de derecha de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 1 ¡¡¡ EN BLANCO PARA GARBIÑE MUGURUZA !!! ¡¡¡ MUY FIRME Y SERIA, ESTÁ PERFECTA CON SU SERVICIO !!! En tres turnos de saque tan solo ha cedido cinco puntos con Paula Badosa al resto, la cual de momento no tiene opciones. Set 1 Segundo servicio liftado de Garbiñe Muguruza Blanco, Paula Badosa Gibert no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 3

0 - 40 Paula Badosa Gibert estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 3

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Paula Badosa Gibert y consigue el punto Set 1 Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 1 ¡¡¡ PAULA BADOSA SE REHACE !!! La campeona en Indian Wells y en Chicago se recupera tras su primera doble falta del encuentro (0-15) y de una pelota de break muy peligrosa que hubiera allanado el set a Garbiñe Muguruza. Pero ahora sí, el saque le ha funcionado y ha demostrado por qué es la jugadora en esta WTA Finals con más pelotas de rotura salvadas (19) para seguir viva en la manga. Set 1 Saque plano de Paula Badosa Gibert, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Set 1 1 - 3

ADV - 40 El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Set 1 Saque plano de Paula Badosa Gibert, el resto de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Set 1 ¡¡¡ DERECHA INVERTIDA EN FORMA DE MISIL DE UNA GARBIÑE MUGURUZA QUE CUENTA CON PELOTA DE SEGUNDO BREAK !!! Set 1 1 - 3

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Paula Badosa Gibert y consigue el punto Set 1 1 - 3

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Paula Badosa Gibert que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Set 1 1 - 3

15 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Paula Badosa Gibert que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Set 1 1 - 3

0 - 30 Paula Badosa Gibert estrella su golpe de revés en la red Set 1 Paula Badosa Gibert falla su segundo servicio, doble falta Set 1 ¡¡¡ GARBIÑE MUGURUZA CONFIRMA EL BREAK !!! ¡¡¡ SIGUE COMO UN VENDAVAL LA DONOSTIARRA !!! Ha cometido dos dobles faltas la pupila de Conchita Martínez, que han sido más regalos a Paula Badosa que el hecho de complicarse un juego donde no ha dado opción a su rival. Set 1 1 - 3

0 - 0 Garbiñe Muguruza Blanco gana el tanto con un revés desde la red Set 1 Garbiñe Muguruza Blanco falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 1 Garbiñe Muguruza Blanco falla su segundo servicio, doble falta Set 1 1 - 2

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Paula Badosa Gibert y consigue el punto Set 1 Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 1 ¡¡¡ PRIMER BREAK DEL ENCUENTRO PARA GARBIÑE MUGURUZA !!! No tiene amarras una hispano venezolana que lo tiene claro a la hora de apretar el juego y no extender los puntos. Paula Badosa no sale de esa presión y comienza esta semifinal cometiendo errores fruto de esa tensión. Set 1 1 - 2

0 - 0 El revés de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 1 1 - 1

40 - ADV Paula Badosa Gibert estrella su golpe de revés en la red Set 1 PRIMER DEUCE DEL ENCUENTRO. Garbiñe Muguruza sigue muy agresiva al resto, muy descarada a la hora de golpear a la pelota y ahora ha sorprendido a su compatriota, que ya ha fallado algún que otro golpe fácil, con un gran resto a los pies. Set 1 1 - 1

40 - 40 Paula Badosa Gibert estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 30 El revés de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 15 Paula Badosa Gibert estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 1

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Paula Badosa Gibert que supera a Garbiñe Muguruza Blanco y consigue el punto Set 1 1 - 1

15 - 0 Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red Set 1 GARBIÑE MUGURUZA SE REPONE A UN 0-30. Se recupera a sus errores de precipitación con la derecha soltándose con el primer servicio, crecer en agresividad y avasallar a Paula Badosa ganándole la pista a la catalana. Set 1 1 - 1

0 - 0 Paula Badosa Gibert estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 0

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Garbiñe Muguruza Blanco que supera a Paula Badosa Gibert y consigue el punto Set 1 Saque plano de Garbiñe Muguruza Blanco, el resto de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 1 1 - 0

30 - 15 El passing shot de Paula Badosa Gibert se estrella en la red Set 1 1 - 0

30 - 0 El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Set 1 PRIMER JUEGO DE LAS SEMIFINALES DE LA WTA FINALS PARA PAULA BADOSA QUE, COMO DE COSTUMBRE, ARRIESGA MUCHO EN EL SEGUNDO SAQUE. No es raro verla cometer dobles faltas como ya contemplamos en la final de Indian Wells contra Victoria Azarenka. Set 1 1 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Garbiñe Muguruza Blanco se va fuera Set 1 0 - 0

40 - 30 Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

30 - 30 El golpe de derecha de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Paula Badosa Gibert, Garbiñe Muguruza Blanco no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 15 El golpe de derecha de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 0 Garbiñe Muguruza Blanco estrella su golpe de revés en la red Todo preparado en el estadio principal AKRON de tenis de Guadalajara que presenta una entrada muy pobre para el torneo y la altura que estamos. Ahora en Jalisco luce el sol y apenas hay viento. El juez de silla será el francés Kader Nouni. Ambas jugadoras terminan de calentar y se disponen a brindarnos un partido para la historia del tenis español. En esta WTA Finals, la donostiarra ha seguido el camino contrario a Paula Badosa, perdió el primer encuentro ante Karolina Pliskova en el Tie Break del último set (4-6, 6-2 y 7-6) para luego sobreponerse ante Barbora Krejcikova (2-6, 6-3 y 6-4) y no tener piedad a la hora de clasificarse ante Anett Kontaveit con la calculadora en la mano (doble 6-4). Por su parte, Garbiñe Muguruza, doble campeona de Grand Slam (Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017), ha estado más regular que de costumbre en 2021 para aferrarse al Top Ten. Al WTA 1000 de Dubai habría que añadirle la victoria en Chicago, aparte de su final en Doha, sus cuartos de final en los JJOO, en Berlín y en la Kremlin Cup, sin olvidarnos de muchos octavos de final (incluyendo Grand Slams). Para llegar hasta aquí se deshizo en sus dos primeros partidos, de forma inapelable en dos sets, de Aryna Sabalenka (6-4 y 6-0) y de Maria Sakkari (7-6 y 6-4) para estar clasificada matemáticamente de cara a la última jornada donde perdió frente a la eliminada Iga Swiatek (7-5 y 6-4) dejándose llevar en el segundo set. En esta escalada de 2021 ha contribuido su gran victoria en el WTA 1000 de Indian Wells sin olvidarnos de la de Belgrado, las semifinales en Lyon, Charleston y el WTA 1000 de Madrid, aparte de los cuartos de final en Roland Garros, en el WTA 1000 de Cincinnati y en los Juegos Olímpicos donde una lipotimia le apartó de las medallas. Paula Badosa está cumplimentando un 2021 sencillamente espectacular. Tal día como hoy hace un año se encontraba la 70 del mundo, hoy es Top Ten y participa en este torneo gracias a las bajas de Ashleigh Barty y Simona Halep. Desde luego que está aprovechando la oportunidad. No solo se trata de las dos últimas tenistas españolas en vencer un WTA 1000 (Pekín 2015, Cincinnati 2017 y Dubai 2021 para la hispano-venezolana; y la catalana Indian Wells en 2021); sino que se trata de las dos últimas españolas que han alcanzado los cuartos de final de tres Masters 1000 distintos en un mismo año (Garbiñe en 2017, Paula en 2021). Paula Badosa, de 24 años de edad, gerundense de nacimiento y residente en Nueva York aunque también asentada en Madrid, es entrenada por Jorge García tras romper este mismo verano con Javier Martí. Por su parte, Garbiñe Muguruza, 28 en su haber, donostiarra oriunda de Caracas, es dirigida por Conchita Martínez tras su tormentoso final con Sam Sumyk y con Anabel Medina de transición. Dos mujeres que se enfrentan por primera vez en la historia en el circuito WTA. Paula Badosa es mucho más regular, estable y laboriosa en su tenis, aunque no posee los ganadores de una Garbiñe Muguruza que es mucho más directa, más contundente en el saque y también más carrusel de emociones. Hablamos, por supuesto, de Paula Badosa, número 10 del mundo y primera en el grupo Chichén Itzá después de dos victorias y una derrota; y también de Garbiñe Muguruza, quinta raqueta del planeta, segunda del grupo Teotihuacán tras Anett Kontaveit, con otras dos victorias y otra derrota. Y además lo harán frente a frente por lo que nos aseguraremos una finalista española en Guadalajara, la segunda de la historia en este “torneo de maestras” desde que Arantxa Sánchez Vicario llegara en Nueva York en 1993 y sucumbiera frente a la alemana Steffi Graff por 6-1, 6-4, 3-6 y 6-1. Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores del deporte en general y a todos los amantes del tenis en particular, porque, a continuación, ofreceremos en directo una cita para la historia del tenis español. Por primera vez desde que se creara esta WTA Finals en 1971, y en sus diversas modalidades, dos españolas disputan las semifinales de una misma edición del torneo.