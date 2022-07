Volver al inicio Set 1 0 - 1

0 - 0 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Taylor Harry Fritz Set 1 BOLA D EBREAK PARA NADAL !!! Primera del partido para el tenista de Manacor!! Set 1 0 - 0

30 - 40 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 30 Taylor Harry Fritz estrella su golpe de revés en la red Set 1 Ace de Taylor Harry Fritz con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 0 - 0

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Taylor Harry Fritz y consigue el punto Esta será la tercera vez que se enfrenten ambos jugadores, con una victoria para cada uno. La última fue precisamente en la presente temporada, en la final de Indian Wells cuando Nadal fue derrotado ya con evidentes problemas físicos tras sufrir una fisura en las costillas. El estadounidense es un gran especialista sobre hierba y ha conseguido dos de sus tres títulos hasta el momento sobre esta superficie. De hecho, este año esta cosechando su mejor actuación histórica en Wimbledon y en cualquiera de los cuatro Grand Slams al alcanzar por primera vez los cuartos de final. Taylor Fritz ocupa en estos momentos el puesto número 14 del ranking ATP. Esta temporada ha levantado dos títulos y es ya la mejor de su trayectoria tras imponerse en el Masters 1000 de Indian Wells y en Eastbourne. En cuanto a su trayectoria en la presente edición de Wimbledon, parece que el balear ya ha completado su adaptación a la hierba tras llegar apenas sin rodaje sobre esta superficie a Wimbledon y ha logrado sus dos últimas victorias, contra Lorenzo Sonego en tercera ronda y Botic Van De Zandschulp en octavos, sin ceder un solo set. De hecho, Nadal ha conseguido tantos títulos en este 2022 (cuatro), como en sus dos temporadas anteriores conjuntas. Hay que remontarse a 2018 para ver un año más prolífico del jugador de Manacor en cuanto a número de torneos se refiere (cinco) y tiene la opción de conseguir tres títulos de Grand Slam por segunda vez en su trayectoria tras conseguirlo en 2010. A pesar de sus problemas físicos, el tenista balear está completando una temporada de ensueño consiguiendo cuatro títulos, incluyendo los dos Grand Slam disputados hasta el momento: el Open de Australia y Roland Garros. Rafa Nadal aspira hoy a alcanzar las semifinales de Wimbledon por octava ocasión en su trayectoria, la tercera de forma consecutiva tras haber llegado también a la penúltima ronda en 2018 y 2019, sus dos últimas participaciones en el torneo. Tras levantar el título en Roland Garros y tras disipar fuertes rumores con respecto a su permanencia en el circuito, el tenista español se ha mostrado tremendamente competitivo en su regreso a la hierba tras dos años de ausencia en el tercer Grand Slam de la temporada. Tras las últimas eliminaciones de Carlos Alcaraz y de Paula Badosa, Nadal se erige como el último de los representantes de la Armada en el All England Club londinense. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de cuartos de final de Wimbledon entre Taylor Fritz y Rafa Nadal. ¿Preparados? Comenzamos…